В Мали 25 военных погибли в результате столкновений с боевиками

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере 25 малийских военнослужащих погибли, четверо пострадали в результате столкновений с боевиками, следует из заявления правительства страны.

Власти отмечают, что боевики в понедельник напали на два военных лагеря, расположенные в населенных пунктах Булкесси и Мондоро, недалеко от границы с Буркина-Фасо. Вечером во вторник армия сумела взять под свой контроль лагерь в Булкесси и отбить нападение.

"По предварительным данным, среди бойцов вооруженных сил Мали 25 человек погибли, четверо пострадавших были эвакуированы по воздуху… около 60 пропали без вести", - говорится в заявлении министерства связи западноафриканской страны в Facebook.

Отмечается, что военные также понесли большие материальные потери, но смогли произвести авиаудары по позициям напавших и уничтожить по меньшей мере 15 боевиков и пять их автомобилей.

При этом малийские военные совместно с вооруженными силами Буркина-Фасо при поддержке сил операции "Бархан" проводят "широкомасштабную операцию" по нейтрализации напавших. Власти также осудили данную "террористическую атаку".