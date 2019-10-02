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РИА Новости

В Мали 25 военных погибли в результате столкновений с боевиками

01:43 02.10.2019
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© AFP 2019 / Habibou KouyateМалийские военные
Малийские военные
© AFP 2019 / Habibou Kouyate
Малийские военные . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере 25 малийских военнослужащих погибли, четверо пострадали в результате столкновений с боевиками, следует из заявления правительства страны.
Власти отмечают, что боевики в понедельник напали на два военных лагеря, расположенные в населенных пунктах Булкесси и Мондоро, недалеко от границы с Буркина-Фасо. Вечером во вторник армия сумела взять под свой контроль лагерь в Булкесси и отбить нападение.
"По предварительным данным, среди бойцов вооруженных сил Мали 25 человек погибли, четверо пострадавших были эвакуированы по воздуху… около 60 пропали без вести", - говорится в заявлении министерства связи западноафриканской страны в Facebook.
Отмечается, что военные также понесли большие материальные потери, но смогли произвести авиаудары по позициям напавших и уничтожить по меньшей мере 15 боевиков и пять их автомобилей.
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При этом малийские военные совместно с вооруженными силами Буркина-Фасо при поддержке сил операции "Бархан" проводят "широкомасштабную операцию" по нейтрализации напавших. Власти также осудили данную "террористическую атаку".
Франция проводит в Сахеле и Сахаре операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около 4 тысяч военнослужащих.
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