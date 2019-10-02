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РИА Новости

Российско-египетская межправкомиссия пройдет в Каире 7-10 октября

01:19 02.10.2019
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкПлощадь Тахрир в Каире
Площадь Тахрир в Каире
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Площадь Тахрир в Каире. Архивное фото
КАИР, 2 окт - РИА Новости. Совместная российско-египетская комиссия по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в Каире с 7 под 10 октября, сообщает министерство торговли и промышленности Египта.
Работу 12-й по счету комиссии возглавят сопредседатели комиссии – министры промышленности и торговли обеих стран Денис Мантуров и Амр Нассар.
По данным ведомства, которое цитирует египетское информационное агентство MENA, 8 и 9 октября работа комиссии будет проходить на уровне экспертов из России и Египта.
Российско-египетский товарооборот в 2018 году вырос на 14% и составил около 7,7 миллиарда долларов. Экспорт увеличился на 14%, достигнув 7,1 миллиарда долларов. Импорт товаров из Египта в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 4% до 526,4 миллиона долларов.
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По итогам января-апреля 2019 года внешнеторговый оборот России и Египта составил 2,5 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 2,3 миллиарда долларов и импорт – 228,6 миллиона долларов.
Основу российского импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование и транспортные средства и др. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, продукцией химической промышленности и др.
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Денис МантуровРоссияЭкономика
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