Российско-египетская межправкомиссия пройдет в Каире 7-10 октября

КАИР, 2 окт - РИА Новости. Совместная российско-египетская комиссия по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в Каире с 7 под 10 октября, сообщает министерство торговли и промышленности Египта.

Работу 12-й по счету комиссии возглавят сопредседатели комиссии – министры промышленности и торговли обеих стран Денис Мантуров и Амр Нассар.

По данным ведомства, которое цитирует египетское информационное агентство MENA, 8 и 9 октября работа комиссии будет проходить на уровне экспертов из России и Египта.

Российско-египетский товарооборот в 2018 году вырос на 14% и составил около 7,7 миллиарда долларов. Экспорт увеличился на 14%, достигнув 7,1 миллиарда долларов. Импорт товаров из Египта в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 4% до 526,4 миллиона долларов.

По итогам января-апреля 2019 года внешнеторговый оборот России и Египта составил 2,5 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 2,3 миллиарда долларов и импорт – 228,6 миллиона долларов.