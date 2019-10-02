На химзаводе в подмосковном Воскресенске пройдут учения по ГО

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупные учения на химически опасном объекте пройдут в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне 2 октября на заводе минеральных удобрений в подмосковном Воскресенске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдет с 1 по 2 октября во всех регионах страны в два этапа. На первом этапе будут отработаны вопросы оповещения, практические действия при возникновении крупномасштабных ЧС и аварий, а также развернуты системы управления на всех уровнях. На втором этапе - вопросы эвакуации и жизнеобеспечения населения.

"В рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне на ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 2 октября состоится комплексное учение", - говорится в сообщении.

По замыслу учения из-за плохой погоды, износа оборудования и нарушения производственного процесса цех завода загорелся с последующим взрывом и выбросом аммиака. По легенде учений разрушены производственные помещения на площади 550 квадратных метров с возгоранием на площади до 800 квадратных метров.

Спасатели отработают розыск и извлечение пострадавших из-под завалов, горящих зданий, загазованных, затопленных и задымленных и заблокированных помещений, эвакуируют пострадавших с помощью авиации, рассказали в пресс-службе.