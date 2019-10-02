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РИА Новости

На химзаводе в подмосковном Воскресенске пройдут учения по ГО

01:17 02.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупные учения на химически опасном объекте пройдут в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне 2 октября на заводе минеральных удобрений в подмосковном Воскресенске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдет с 1 по 2 октября во всех регионах страны в два этапа. На первом этапе будут отработаны вопросы оповещения, практические действия при возникновении крупномасштабных ЧС и аварий, а также развернуты системы управления на всех уровнях. На втором этапе - вопросы эвакуации и жизнеобеспечения населения.
"В рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне на ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 2 октября состоится комплексное учение", - говорится в сообщении.
По замыслу учения из-за плохой погоды, износа оборудования и нарушения производственного процесса цех завода загорелся с последующим взрывом и выбросом аммиака. По легенде учений разрушены производственные помещения на площади 550 квадратных метров с возгоранием на площади до 800 квадратных метров.
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Спасатели отработают розыск и извлечение пострадавших из-под завалов, горящих зданий, загазованных, затопленных и задымленных и заблокированных помещений, эвакуируют пострадавших с помощью авиации, рассказали в пресс-службе.
В учениях будут участвовать подмосковный главк МЧС, ГКУ МО "Мособлпожспас", инженерная техника и газоспасательный отряд ОАО "Воскресенские минеральные удобрения", центр по проведению операций особого риска "Лидер", авиация, беспилотники, кинологи, взрывотехники, а также аварийные, коммунальные и экстренные службы Воскресенского района.
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