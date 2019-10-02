Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T00:53Z
https://ria.ru/20191002/1559338844.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152084/35/1520843522_0:5:1036:588_1036x0_80_0_0_053ee5456fd3b41101f0db73e582ae1a.jpg
РИА Новости

Кабмин рассмотрит порядок возмещения выселяемым из аварийных домов

00:53 02.10.2019
131
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство РФ в среду рассмотрит законопроект, корректирующий основания для признания многоквартирного дома аварийным, а также устанавливающий особый порядок возмещения за изымаемые квартиры в таких домах, сообщает пресс-служба кабмина.
Проект закона разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в целях создания новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилья, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством России.
"Законопроект предусматривает изменения в Жилищный кодекс РФ в части оснований, порядка и критериев признания многоквартирного дома аварийным, установление особого порядка определения возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными", - говорится в сообщении.
Кроме того, проект устанавливает право органов власти регионов РФ устанавливать собственникам жилых помещений иные (дополнительные) меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями при переселении из аварийного жилья.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
00:47РИА Новости
Правительство обсудит выделение Минэнерго 3,4 миллиарда рублей
200010
Обсудить 0
Жилье - НовостиПравительство РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Ниинистё
Президенты США и Финляндии обсудят безопасность в Арктике
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Правительство обсудит новый порядок управления домами в госсобственности
Сотрудники МЧС РФ
На химзаводе в подмосковном Воскресенске пройдут учения по ГО
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство обсудит увеличение выплаты регионам на лекарства по соцпомощи
Лента
новостей
Протестная акция в Афинах
В Греции пройдет забастовка журналистов и работников транспорта
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
Правительство обсудит выделение Минэнерго 3,4 миллиарда рублей
Юрий Белойван
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты основателя сети "Корчма "Тарас Бульба"
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Джулиани нанял себе уотергейтского прокурора в качестве адвоката, пишут СМИ
Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы
Суд рассмотрит жалобу на приговор распылявшему баллончик на акции 27 июля
Торжественная церемония вручения премии ТЭФИ-2018
Премию ТЭФИ вручат в Московском театре мюзикла
Первый поезд с купе для пассажиров с детьми отправился из Москвы в Анапу
Билеты в купе, СВ и люкс в России существенно не подорожают в 2020 году
Дом правительства РФ
Кабмин обсудит расширение списка охотников
Экс-посол США на Украине Мари Йованович
Экс-посол США на Украине Йованович выступит перед конгрессом 11 октября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58России и Китаю следует углублять понимание друг о друге, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
10:34Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
Лента новостейМолния