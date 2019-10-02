Кабмин рассмотрит порядок возмещения выселяемым из аварийных домов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство РФ в среду рассмотрит законопроект, корректирующий основания для признания многоквартирного дома аварийным, а также устанавливающий особый порядок возмещения за изымаемые квартиры в таких домах, сообщает пресс-служба кабмина.

Проект закона разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в целях создания новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилья, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством России.

"Законопроект предусматривает изменения в Жилищный кодекс РФ в части оснований, порядка и критериев признания многоквартирного дома аварийным, установление особого порядка определения возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными", - говорится в сообщении.