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РИА Новости

Суд в среду рассмотрит жалобы на приговор полковнику Захарченко

00:49 02.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу защиты и апелляционное представление прокурора на приговор получившему 13 лет колонии за взяточничество бывшему оперативнику МВД полковнику Дмитрию Захарченко, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 11.00.
Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, приговорив его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей.
Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
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Спустя почти три года суд счел доказанными два эпизода. В первом из них Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 миллиона рублей. Во втором Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках. С приговором не согласилась как прокурор Милана Дигаева, так и адвокаты подсудимого, обе стороны направили апелляции.
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Дмитрий ЗахарченкоМосковский городской судРоссияПроисшествия
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