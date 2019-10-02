Суд в среду рассмотрит жалобы на приговор полковнику Захарченко

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу защиты и апелляционное представление прокурора на приговор получившему 13 лет колонии за взяточничество бывшему оперативнику МВД полковнику Дмитрию Захарченко, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 11.00.

Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, приговорив его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.