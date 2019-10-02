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РИА Новости

Правительство обсудит выделение Минэнерго 3,4 миллиарда рублей

00:47 02.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство РФ в среду рассмотрит выделение 3,4 миллиарда рублей Минэнерго в 2019 году на развитие рынка газомоторного топлива в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О выделении Минэнерго России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ в целях реализации мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проектом распоряжения предлагается выделить Минэнерго 3,4 миллиарда рублей.
В конце сентября председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива заявлял, что субсидии из федерального бюджета на строительство газозаправочных станций в 2020 году получат 27 регионов России. Тогда же он уточнил, что в этом году общая сумма субсидий составит 3,3 миллиарда рублей.
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Зубков также сообщал, что в 2020 году будут выделены средства для субсидий на переоборудование автомобилей.
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ГазпромМинистерство энергетики РФВиктор ЗубковРоссияЭкономика
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