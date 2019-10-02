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РИА Новости

Правительство обсудит новый порядок управления домами в госсобственности

00:40 02.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду обсудит законопроект, по которому управление многоквартирными домами (МКД), находящимися в государственной или муниципальной собственности, будет осуществляться на основании договора с управляющей компанией, выбранной на открытом конкурсе, сообщила пресс-служба кабмина.
"Законопроект предусматривает исключение части 1 статьи 163 Жилищного кодекса, в результате чего управление многоквартирным домом, в котором все помещения находятся в государственной и (или) муниципальной собственности, будет осуществляться в соответствии с частью 2 статьи 163 Жилищного кодекса на основании договора управления многоквартирным домом, заключённого с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса", - говорится в сообщении.
Кроме того, законопроектом предлагается ограничить возможность заключения договора управления многоквартирным домом без проведения открытого конкурса. Как отмечается, принятие этого законопроекта обеспечит развитие конкуренции на рынке управления многоквартирными домами.
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