Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T00:35Z
https://ria.ru/20191002/1559338634.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_0:0:2507:1410_1036x0_80_0_0_72f4f19f74d674f9af8b86fa60ab7c93.jpg
РИА Новости

Кабмин России обсудит требования по экобезопасности для угольных терминалов

00:35 02.10.2019
110
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду обсудит поправки в техрегламент о безопасности объектов морского транспорта, вводящие обязательные требования по экологической безопасности при перевалке угля в морских терминалах, сообщила пресс-служба кабмина.
"С целью установления обязательных для соблюдения требований безопасности к объектам инфраструктуры морского транспорта, используемым для перевалки угля, и процессам их проектирования, строительства и эксплуатации проектом постановления предлагается дополнить технический регламент положениями, предусматривающими необходимость соответствия таких объектов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды", - поясняется в сообщении.
В июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам.
В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона в свою очередь заявляли, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
00:33РИА Новости
Правительство обсудит увеличение выплаты регионам на лекарства по соцпомощи
ФГУП "Росморпорт" в конце мая заявило о намерении досрочно расторгнуть договор аренды с Находкинским морским торговым портом из-за загрязнения окружающей среды. В Арбитражный суд Приморского края был направлен соответствующий иск, в сентябре суд отказал Росморпорту в иске о расторжении договора аренды. В Минтрансе также ранее сообщали, что хотят прописать в законодательстве правила расторжения договоров аренды причалов со стивидорами, которые не выполняют судебные предписания о приостановке деятельности, связанные с экологическими нарушениями при перевалке угля.
100000
Обсудить 0
РосморпортАнна ПоповаРоспотребнадзорГенеральная прокуратура РФПравительство РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Кабмин обсудит отмену поддержки энергетики на торфе
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
Правительство обсудит выделение Минэнерго 3,4 миллиарда рублей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Правительство обсудит новый порядок управления домами в госсобственности
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
На Украине почти 20 человек отравились на свадьбе
Лента
новостей
Объявления о кредитах на улице Москвы
В НАПКА сообщили, сколько составляет средняя "просрочка" россиян перед МФО
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России
Кабмин России обсудит предварительные итоги уборки урожая в 2019 году
Врач в медицинской маске
В Роспотребнадзоре отметили низкий уровень заболеваемости ОРВИ
Лосось
Более 32 тысяч особей лосося "сбежало" от бизнесмена в Чили
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство обсудит увеличение выплаты регионам на лекарства по соцпомощи
Пламя газовой конфорки
В Eurogas назвали повторение газового кризиса 2009 года в ЕС маловероятным
Дом правительства РФ
Кабмин обсудит расширение списка охотников
Президент РФ Владимир Путин
Путин может встретиться с главой ExxonMobil на пленарной сессии РЭН
Флаги Эквадора. Архив
Эксперт прокомментировал планы Эквадора выйти из ОПЕК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58России и Китаю следует углублять понимание друг о друге, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
10:34Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
Лента новостейМолния