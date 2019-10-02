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РИА Новости

Медведев встретится с президентом Филиппин Дутерте

00:29 02.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду проведет в Москве встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте, в ходе которой планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества, сообщила пресс-служба российского кабмина.
"Второго октября председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев встретится с президентом Республики Филиппины Родриго Дутерте, который будет находиться в России с официальным визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, в ходе встречи предполагается обсудить актуальные вопросы российско-филиппинского сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере.
Ранее сообщалось, что Россия и Филиппины подпишут ряд двусторонних соглашений в области культуры, здравоохранения и науки в ходе визита Дутерте. По данным МИД Филиппин, Дутерте посетит РФ с 1 по 5 октября, он планирует выступить на форуме "Валдай" и прочитать лекцию перед начинающими российскими дипломатами.
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