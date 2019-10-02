Медведев встретится с президентом Филиппин Дутерте

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду проведет в Москве встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте, в ходе которой планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества, сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Второго октября председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев встретится с президентом Республики Филиппины Родриго Дутерте, который будет находиться в России с официальным визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе встречи предполагается обсудить актуальные вопросы российско-филиппинского сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере.