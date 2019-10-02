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РИА Новости

Кабмин обсудит отмену поддержки энергетики на торфе

00:34 02.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство РФ в среду рассмотрит законопроект, лишающий поддержки электростанции, которые работают на торфе, сообщает пресс-служба кабмина.
"Законопроектом предлагается внести изменения в части исключения положений, которые предписывают оказывать генерирующим объектам, функционирующим на розничных рынках электрической энергии на основе использования торфа, меры поддержки, аналогичные мерам, предусмотренным для генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, принятие законопроекта будет способствовать ограничению роста тарифов на электроэнергию за счет уменьшения нагрузки на рынок электроэнергии от реализации соответствующих мер поддержки.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы России. Архивное фото
13 мая 2016, 17:33РИА Новости
Дума одобрила в I чтении стимулирование использования торфа в энергетикеЗаконопроектом предлагается установить для тепловых электростанций, использующих в качестве топлива торф, меры поддержки на розничных рынках.
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