Правительство рассмотрит проект по увеличению пропускной способности ГТС

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство РФ в среду рассмотрит законопроект, обязывающий собственников систем газоснабжения проводить мероприятия по увеличению пропускной способности газотранспортных систем, сообщает пресс-служба кабмина.

"Законопроектом предлагается внести в федеральный закон изменение, устанавливающее обязанность организаций–собственников систем газоснабжения осуществлять мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности газотранспортных систем", - говориться в сообщении.

Предусматривается также установление правительством правил осуществления таких мероприятий в целях создания технической возможности подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства, в отношении которых получен отказ в выдаче технических условий на подключение.

Согласно проекту, контроль за раскрытием информации о заявках, по которым получен отказ в выдаче технических условий на технологическое присоединение возлагается на Федеральную антимонопольную службу.