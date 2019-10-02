Эксперты обсудят риски корреспондентов из горячих точек на конференции RT

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Организованная телeканалом RT конференция, участники которой обсудят, как меняется военная журналистка и возможна ли объективность при освещении конфликтов, пройдет в среду в московском "Согласие HALL", сообщает пресс-служба вещателя.

Программа конференции в формате Media Talk "В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов" включает три тематические сессии. В частности, эксперты обсудят риски военных корреспондентов, особенности освещения средствами массовых информаций протестов, а также проблему фейковых новостей.

Первую сессию посвятят рискам профессии военного корреспондента. Тему обсудят победители второй Международной премии RT имени Халеда аль-Хатыба — журналисты Фаусто Билославо (Италия), Амитабх Реви (Индия) и Антон Степаненко (Россия), а также военный корреспондент Александр Коц. Модератором дискуссии выступит руководитель ближневосточного бюро телеканала RT Пола Слиер, которая освещала военные конфликты в Сирии, Ливии, Египте, Палестине, Израиле и на Украине.

В сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" участие примут депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская, военный корреспондент Евгений Поддубный, руководитель телеканала RT France Ксения Федорова и заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Они рассмотрят, как средства массовой информации освещают протесты и борются с несправедливостью. Модератором дискуссии станет военный корреспондент и ведущая RT Arabic Анна Книшенко, которая работала в Сирии и на Украине.

На тему "Правда или фейк: как верифицировать информацию из горячих точек" обсуждение проведут профессор, специалист в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, военный корреспондент Алексей Самолетов и глава международного видеоагентства RUPTLY Динара Токтосунова. Модератор сессии — директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.