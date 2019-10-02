Компания готова платить путешественникам на яхте и лыжах по 2 200 долларов

Соискателям обещают зарплату примерно 2 200 долларов в месяц, а также оплату перелетов и проживания. За время работы сотрудники посетят Канаду, США, Австрию, Хорватию, Грецию, Черногорию и Британские Виргинские острова.

"Вам не нужно быть профессионалом, чтобы подать заявку, достаточно творческого взгляда на жизнь и желания учиться", — сказал Уилл Уикс, директор по маркетингу и технологиям компании-работодателя.