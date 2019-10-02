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РИА Новости
Туризм

Компания готова платить путешественникам на яхте и лыжах по 2 200 долларов

00:09 02.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкОтдых в Сен-Тропе
Отдых в Сен-Тропе
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Компания, организующая яхтенные и горнолыжные туры, ищет двух человек, которые могли бы участвовать в них и делать фотографии и видеоролики для соцсетей, сообщает Travel & Leisure.
Соискателям обещают зарплату примерно 2 200 долларов в месяц, а также оплату перелетов и проживания. За время работы сотрудники посетят Канаду, США, Австрию, Хорватию, Грецию, Черногорию и Британские Виргинские острова.
"Вам не нужно быть профессионалом, чтобы подать заявку, достаточно творческого взгляда на жизнь и желания учиться", — сказал Уилл Уикс, директор по маркетингу и технологиям компании-работодателя.
Заявки от соискателей принимаются до 1 ноября.
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