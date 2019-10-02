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РИА Новости
Туризм

Пирожковые, коммуналки и пионеры. Как попасть в СССР

08:00 02.10.2019 (обновлено: 08:08 02.10.2019)
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© Фото : из архива Музея советского бытаМузей советского быта в Екатеринбурге
Музей советского быта в Екатеринбурге
© Фото : из архива Музея советского быта
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Людмила Титова. Поругаться с соседями на кухне в коммуналке, напечатать фотографии в ванной, пообедать в чебуречной "Дружба" и получить в подарок духи "Красная Москва" — вспомнить прошлое и оказаться в бытовых условиях времен СССР можно на экскурсиях и в музеях советского быта. Как снова стать пионером, научиться пользоваться дисковым телефоном, узнать тайны московских высоток и найти дом, в котором работал грузчиком писатель Венедикт Ерофеев, — в материале РИА Новости.

Хрущевское "баракко" и чебуречная "Дружба"

"Экскурсии по советской Москве набирают популярность, — говорит представитель туристической компании Станислав Симонов. — Туристов интересует, как жили в то время: какие товары производились, сколько стоили спички и колбаса, как граждане отдыхали, какая была зарплата, где праздновала Новый год советская элита".
Чаще всего гиды начинают с архитектуры: это и конструктивизм 1920-х годов, и легендарные сталинские высотки, и спальные районы 1960-х, названные в шутку московскими экскурсоводами "хрущевское "баракко".
Для полного погружения в эпоху некоторые туркомпании пользуются ретро-автобусами — ЛИАЗами и ЛАЗами.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители рядом с автобусам ЛиАЗ-158 на празднике московского автобуса
Посетители рядом с автобусам ЛиАЗ-158 на празднике московского автобуса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Посетители рядом с автобусам ЛиАЗ-158 на празднике московского автобуса
Иногда в программу включают посещение музея советских игровых автоматов, обед организуют в чебуречной "Дружба" у метро Сухаревская, которая работает уже более сорока лет.
Окунуться в советское гастрономическое прошлое можно и в Санкт-Петербурге, совершив экскурсию по местам ленинградского общепита: посетить пирожковую у метро "Парк Победы", пышечные на Садовой и Желябова (сейчас улица Большая Конюшенная) или кафе "Маяк" на улице Маяковского, где не только кухня советская, но и атмосфера, интерьер.
© Depositphotos / LenaLanetteПышки в кафе Санкт-Петербурга
Пышки в кафе Санкт-Петербурга
© Depositphotos / LenaLanette
Пышки в кафе Санкт-Петербурга
Там же вы узнаете, где встречались актеры и рок-музыканты в 1980-х годах, заглянете в старейшую "Шаверму" города и пельменную, в которой обедала Надежда Крупская.
"С каждым годом таких "исторических" кафе и столовых все меньше. И находятся эти заведения не в самом центре", — отмечает гид по Санкт-Петербургу Сергей Гончаров.
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Сына принимали в пионеры, а я плакала!

"В конце экскурсии мы принимаем в пионеры — точно так, как это было раньше. Повязываем галстуки, зачитываем клятву: "….Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю". Правда, школьники с трудом выговаривают отчество Ленина и слово "социалистический", но зато взрослые, глядя на это, почти рыдают, вспоминая свое советское детство", — рассказывает Ирина Светоносова, автор и директор музея "Сделано в СССР" в Екатеринбурге.
© Фото : из архива Музея советского бытаМузей советского быта в Екатеринбурге
Музей советского быта в Екатеринбурге
© Фото : из архива Музея советского быта
Музей советского быта в Екатеринбурге
Музей открылся два года назад и уже стал достопримечательностью города. Духи "Красная Москва", патефон, арифмометр, катушечный магнитофон с песнями легендарной группы The Beatles, пластинки Аллы Пугачевой и "Песняров", вымпелы, противогазы — все это напоминает взрослым о детстве, а у сегодняшних школьников вызывает недоумение и даже шок.
© Фото : из архива Музея советского бытаМузей советского быта в Екатеринбурге
Музей советского быта в Екатеринбурге
© Фото : из архива Музея советского быта
Музей советского быта в Екатеринбурге
"Взрослые в основном знают назначение всех предметов, но некоторым экспонатам все равно удивляются, — продолжает Ирина Светоносова. — На дам производят неизгладимое впечатление чудесно сохранившиеся женские комбинации и панталоны с начесом, а дети не понимают, как можно было пользоваться печатной машинкой или дисковым телефоном — тычут в него пальцем, не догадываясь, что нужно крутить".
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Поругаться с соседкой, принять душ по расписанию

"Добро пожаловать в нашу коммунальную квартиру", — экскурсовод открывает дверь шкафа, через который гости попадают в прошлое подмосковной Коломны. В такой квартире в 1930-60-е годы могли проживать более 30 человек.
"Многие удивляются, каким образом в одной комнате помещалась семья из пяти-шести человек, как выстраивалась очередь в туалет, а душ принимали строго по расписанию, — перечисляет экскурсовод музея "Арткоммуналка" в Коломне Тамара Тарпошян. — Раньше к нам больше приходили взрослые, а теперь чаще дети — им интересно, как жили их дедушки и бабушки".
© Фото : из архива музея "Арткоммуналка"Музей "Арткоммуналка" в Коломне
Музей Арткоммуналка в Коломне
© Фото : из архива музея "Арткоммуналка"
Музей "Арткоммуналка" в Коломне
Здесь можно почувствовать себя настоящими жильцом коммунальной квартиры: отведать на кухне картошку в мундире с селедкой, поругаться с соседкой, а также проявить и напечатать фотографии в ванной с помощью увеличителя.
"Старый дом, в котором находится музей, интересен еще тем, что здесь в магазине "Огонек" в винном отделе в студенчестве работал грузчиком автор поэмы в прозе "Москва — Петушки" Венедикт Ерофеев. Некоторые жильцы утверждают, что встречали порой писателя на ступенях подъезда", — добавляет Тамара Тарпошян.
© Фото : из архива музея "Арткоммуналка"Музей "Арткоммуналка" в Коломне
Музей Арткоммуналка в Коломне
© Фото : из архива музея "Арткоммуналка"
Музей "Арткоммуналка" в Коломне

С ароматом "Красной Москвы" и "Шипра"

"Дети побросали гаджеты, научились писать чернилами и печатать на машинке. Они увидели своими глазами ту атмосферу, и мы стали лучше понимать друг друга, — признается Татьяна Прохорова из Истры. — На выходе из музея есть пельменная с отдельной экспозицией советских продуктовых упаковок и бутылочных этикеток. Пельмени и вареники вкусные, как в детстве".
© Фото : из архива Музея советского бытаМузей советского быта в Екатеринбурге
Музей советского быта в Екатеринбурге
© Фото : из архива Музея советского быта
В звенигородском музее "Назад в СССР" бытовая техника возрастом более полувека вполне на ходу. Здесь вам предложат посмотреть "Голубой огонек" по самому первому, выпущенному в СССР в 1949 году телевизору КВН (назван по первым буквам фамилий конструкторов: Кенигсон, Варшавский, Николаевский). И послушать пластинку — на патефоне. Желающим прибраться в помещении могут доверить пылесос "Вихрь".
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелевизор КВН-49 на выставке, посвященной истории телевещания в России, в торговом центре ГУМ
Телевизор КВН-49 на выставке, посвященной истории телевещания в России, в торговом центре ГУМ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Когда мы организовали музей, с удивлением поняли, что собрать экспонаты несложно. Люди до сих пор хранят старые вещи на антресолях в квартирах и на дачах: тут и чернильницы, и счетные машинки "Феникс", и даже школьные парты", — говорит директор музея Наталья Бакунчева.
В качестве сувениров туристы предпочитают покупать духи "Красная Москва", одеколон "Шипр", советскую косметику или игры тех времен.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДухи "Красная Москва"
Духи Красная Москва
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Духи "Красная Москва"
Ну и напоследок в музейной столовой можно попробовать молочный коктейль, приготовленный на советской миксерной установке "Воронеж", пельмени ручной лепки, а на десерт — пирожное "по ГОСТу".
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