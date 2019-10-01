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РИА Новости

Пакистан надеется на посредничество России в разрешении конфликта в Кашмире

23:41 01.10.2019
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© AP Photo / Dar YasinПротестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
© AP Photo / Dar Yasin
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Исламабад надеется, что Россия сможет подтолкнуть Совет Безопасности ООН к урегулированию кашмирского конфликта, заявил РИА Новости глава управляемой Пакистаном части Кашмира Масуд Хан.
Он подчеркнул, что Исламабад рассчитывает в этой связи "на конструктивную роль Российской Федерации" и "ее руководства".
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"Мы надеемся, что Россия как постоянный член Совета Безопасности также подтолкнет Совбез к шагам, ориентированным на конкретные действия (в отношении конфликта вокруг Кашмира - ред.). Совет Безопасности сейчас пассивен, он мало делает. И потому мы открыты для посредничества, но это должно быть прицельное, целенаправленное посредничество", - добавил Хан.
Он также отметил, что Пакистан благодарен России за ее позицию по вопросу о конфликте, которая была озвучена на заседании Совбеза ООН 16 августа.
"Российский делегат сослался на резолюции Совета Безопасности ООН по Джамму и Кашмиру, на двусторонние соглашения и международное право. Поэтому позиция России была очень конструктивной. У нас улучшаются связи с Россией, у нас тесные связи", - подчеркнул Хан.
При этом он отметил, что в Исламабаде всегда приветствовали посредничество третьих сторон. Он уточнил, что предложения президента США Дональда Трампа отвергает индийская сторона, поэтому прогресса в этом отношении нет.
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Пакистан остро отреагировал, когда в начале августа Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат, создал на его основе две союзные территории и ввел в регионе прямое федеральное управление. Вскоре после этого стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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