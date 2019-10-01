Пакистан надеется на посредничество России в разрешении конфликта в Кашмире

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Исламабад надеется, что Россия сможет подтолкнуть Совет Безопасности ООН к урегулированию кашмирского конфликта, заявил РИА Новости глава управляемой Пакистаном части Кашмира Масуд Хан.

Он подчеркнул, что Исламабад рассчитывает в этой связи "на конструктивную роль Российской Федерации" и "ее руководства".

"Мы надеемся, что Россия как постоянный член Совета Безопасности также подтолкнет Совбез к шагам, ориентированным на конкретные действия (в отношении конфликта вокруг Кашмира - ред.). Совет Безопасности сейчас пассивен, он мало делает. И потому мы открыты для посредничества, но это должно быть прицельное, целенаправленное посредничество", - добавил Хан.

Он также отметил, что Пакистан благодарен России за ее позицию по вопросу о конфликте, которая была озвучена на заседании Совбеза ООН 16 августа.

"Российский делегат сослался на резолюции Совета Безопасности ООН по Джамму и Кашмиру, на двусторонние соглашения и международное право. Поэтому позиция России была очень конструктивной. У нас улучшаются связи с Россией, у нас тесные связи", - подчеркнул Хан.

При этом он отметил, что в Исламабаде всегда приветствовали посредничество третьих сторон. Он уточнил, что предложения президента США Дональда Трампа отвергает индийская сторона, поэтому прогресса в этом отношении нет.

Пакистан остро отреагировал, когда в начале августа Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат, создал на его основе две союзные территории и ввел в регионе прямое федеральное управление. Вскоре после этого стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.