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РИА Новости
Пензенская область

В Пензенской области открыли центр амбулаторной онкологической помощи

22:28 01.10.2019 (обновлено: 10:33 02.10.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛабораторные исследования в онкологическом диспансере
Лабораторные исследования в онкологическом диспансере
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Лабораторные исследования в онкологическом диспансере. Архивное фото
ПЕНЗА, 1 окт - РИА Новости. Первый в Пензенской области центр амбулаторной онкологической помощи открылся во вторник в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба областного правительства.
"Первый центр амбулаторной онкологической помощи открыт на базе поликлиники №14 (в Пензе). Обслуживать новый центр будет пациентов, прикрепленных на медицинское обслуживание к поликлиникам №13 и №14. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данного центра являются диспансерное наблюдение за больными с онкологическими диагнозами, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, а также мониторинг лечения", - говорится в сообщении.
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Пациенты с подозрением на онкологическое заболевание смогут получить направление на консультацию к врачам-онкологам нового центра у врачей общей практики, участковых терапевтов, узких специалистов. При подтверждении диагноза пациента направят для проведения специального онколечения в областной онкологический диспансер.
Губернатор области Иван Белозерцев на открытии центра отметил, что появление нового медучреждения позволит врачам при подозрении на наличие онкопатологии у своих пациентов направлять их на обследование в этот центр.
"Большую работу по созданию центра амбулаторной онкологической помощи провели. Теперь надо организовать все так, чтобы была польза, и мы снизили уровень заболеваемости онкологией и соответственно показатели смертности жителей Пензенской области от данных причин", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.
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Уточняется, что всего в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в регионе в 2019-2024 годах запланировано открытие десяти центров амбулаторной онкологической помощи, из них 5 - в Пензе и 5 - в районах области.
"Создание сети амбулаторных онкологических центров – одно из важнейших мероприятий федерального проекта в сфере здравоохранения "Борьба с онкологическими заболеваниями". Организация таких центров необходима для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований", - отмечается в сообщении.
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Пензенская областьИван БелозерцевОбщество
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