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РИА Новости

Россия позитивно оценила согласование "формулы Штайнмайрера"

21:59 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Москва надеется, что согласование "формулы Штайнмайера" создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей на Украине, оценивает позитивно итог заседания контактной группы.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера".
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"Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей", - заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Мария ЗахароваФранк-Вальтер ШтайнмайерМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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