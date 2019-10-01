Россия позитивно оценила согласование "формулы Штайнмайрера"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Москва надеется, что согласование "формулы Штайнмайера" создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей на Украине, оценивает позитивно итог заседания контактной группы.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера".

"Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей", - заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.