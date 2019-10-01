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РИА Новости

Пашинян заявил о намерении углублять стратегическое партнерство с Россией

21:33 01.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств в Ереване
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств в Ереване
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств в Ереване
ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Армения настроена на углубление отношений с Россией, поскольку РФ является стратегическим для страны партнером, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
"Конечно, очень важны для нас наши двусторонние отношения. Россия для нас - стратегический партнер... спасибо вам за вашу готовность, за восприятие наших отношений. Я уверен, что наши отношения действительно будут все сильнее и сильнее. По крайней мере, мы настроены таким образом", - сказал премьер Армении Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Лидеры стран провели встречу на полях саммита ВЕЭС.
"Сегодня знаменательные события произошли в рамках Евразийского экономического союза - мы подписали договор с Сингапуром, входит в силу договор с Ираном. Честно говоря, очень рад, что все это происходит в Ереване. Это очень запоминающийся факт для председательства Армении в Евразийском экономическом союзе. Честно говоря, я удовлетворен, что наше председательство получилось таким", - сказал Пашинян.
Он также выразил надежду на реализацию новых задач во время председательства страны в Союзе.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян на саммите ЕАЭС в Ереване. 1 октября 2019
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