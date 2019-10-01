Оливер Стоун призвал членов ЕС посмотреть его фильм "В борьбе за Украину"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун считает важным, чтобы в Европейском союзе увидели его фильм "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine) о конфликте в Донбассе, так как ситуация на Украине намного сложнее, чем показывает американо-британская пропаганда, заявил режиссер в интервью изданию Welt.
"Важно, чтобы члены Европейского союза увидели этот фильм. Они должны понять, что вся история намного сложнее, чем то, что хотела бы нам внушить американо-британская пропаганда", - заявил Стоун.
Ранее сообщалось, что телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни.
По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.
Позже стало известно, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". По данным полиции, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате телеканал отменил показ фильма Стоуна из-за угроз.
9 июля, 17:53Сказано в эфиреЛента мастера. Политолог о новом фильме Оливера СтоунаПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового документального фильма. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik рассказал, почему, по его мнению, этот фильм заслуживает внимания.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.