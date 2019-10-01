Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T20:54Z
https://ria.ru/20191001/1559334978.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155672/32/1556723204_0:323:3066:2048_1036x0_80_0_0_cd97bbd61fc8a6e8f981cffe878b56be.jpg
РИА Новости

Оливер Стоун призвал членов ЕС посмотреть его фильм "В борьбе за Украину"

20:54 01.10.2019
614
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун считает важным, чтобы в Европейском союзе увидели его фильм "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine) о конфликте в Донбассе, так как ситуация на Украине намного сложнее, чем показывает американо-британская пропаганда, заявил режиссер в интервью изданию Welt.
"Важно, чтобы члены Европейского союза увидели этот фильм. Они должны понять, что вся история намного сложнее, чем то, что хотела бы нам внушить американо-британская пропаганда", - заявил Стоун.
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
19 июля, 23:02Религия и мировоззрение
Режиссер Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери
Ранее сообщалось, что телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни.
По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.
Позже стало известно, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". По данным полиции, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате телеканал отменил показ фильма Стоуна из-за угроз.
Стоп-кадр документального фильма В борьбе за Украину
9 июля, 17:53Сказано в эфире
Лента мастера. Политолог о новом фильме Оливера СтоунаПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового документального фильма. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik рассказал, почему, по его мнению, этот фильм заслуживает внимания.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
5900001
Обсудить 0
Оливер СтоунЕвросоюзУкраинаВ мире
Рекомендуем
Режиссер Оливер Стоун
Режиссер Оливер Стоун заявил, что очень гордится интервью с Путиным
РИА
Новости
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко опасается снятия санкций с России из-за "формулы Штайнмайера"
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Партия Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Киева
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Националисты устроили митинг у офиса Зеленского из-за "формулы Штайнмайера"
Лента
новостей
Народный депутат Святослав Вакарчук
Партия "Голос" призвала Зеленского дать пояснения по "формуле Штайнмайера"
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ЛНР и ДНР подписали "особое мнение" к "формуле Штайнмайера"
Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар
Глава МИД Индии прокомментировал возможные санкции США за закупку С-400
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Парубий назвал договоренности в Минске по Донбассу "демонтажем" Украины
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
Председатели парламентов ЛНР Денис Мирошниченко и ДНР Владимир Бидевка на встрече в Луганске
В ДНР усомнились, что Киев выполнит обязательства по "формуле Штайнмайера"
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств в Ереване
Пашинян заявил о намерении углублять стратегическое партнерство с Россией
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
ОБСЕ призвала обеспечить безопасность жителей Донбасса
Виктор Медведчук
"Оппозиционная платформа" оценила согласование "формулы Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Киев намерен обсуждать закон о статусе Донбасса после встречи "четверки"
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58России и Китаю следует углублять понимание друг о друге, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
Лента новостейМолния