Оливер Стоун призвал членов ЕС посмотреть его фильм "В борьбе за Украину"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун считает важным, чтобы в Европейском союзе увидели его фильм "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine) о конфликте в Донбассе, так как ситуация на Украине намного сложнее, чем показывает американо-британская пропаганда, заявил режиссер в интервью изданию Американский режиссер Оливер Стоун считает важным, чтобы в Европейском союзе увидели его фильм "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine) о конфликте в Донбассе, так как ситуация на Украине намного сложнее, чем показывает американо-британская пропаганда, заявил режиссер в интервью изданию Welt

"Важно, чтобы члены Европейского союза увидели этот фильм. Они должны понять, что вся история намного сложнее, чем то, что хотела бы нам внушить американо-британская пропаганда", - заявил Стоун.

Ранее сообщалось, что телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни.

По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.

Позже стало известно, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". По данным полиции, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате телеканал отменил показ фильма Стоуна из-за угроз.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.