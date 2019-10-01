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РИА Новости

Москвичей предупредили о затруднении движения на МКАД

20:32 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТранспортные развязки в Москве
Транспортные развязки в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Дорожное движение в Москве осложнено на МКАД и радиальных магистралях, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
Там отметили, что в столице дождь, плохая видимость и незаконченные дорожные работы на МКАД и радиальных магистралях. Так, работы ведутся на внешней стороне 34 километра МКАД, на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе, Ленинградском шоссе.
Кроме того, наблюдаются затруднения на внешней стороне Садового кольца от Новинского бульвара до Земляного Вала, на внутренней стороне МКАД от Дмитровского до Ярославского шоссе. Также затруднение движения наблюдается на магистралях в область - на Профсоюзной и Липецкой улицах, Волоколамском и Ленинградское шоссе.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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