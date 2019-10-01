Москвичей предупредили о затруднении движения на МКАД

Там отметили, что в столице дождь, плохая видимость и незаконченные дорожные работы на МКАД и радиальных магистралях. Так, работы ведутся на внешней стороне 34 километра МКАД, на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе, Ленинградском шоссе.

Кроме того, наблюдаются затруднения на внешней стороне Садового кольца от Новинского бульвара до Земляного Вала, на внутренней стороне МКАД от Дмитровского до Ярославского шоссе. Также затруднение движения наблюдается на магистралях в область - на Профсоюзной и Липецкой улицах, Волоколамском и Ленинградское шоссе.