ОБСЕ призвала обеспечить безопасность жителей Донбасса

МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе должны принять решительные меры по обеспечению безопасности гражданского населения региона, особенно детей.

"Осознавая свою политическую и гуманитарную ответственность перед населением (Донбасса - ред.) стороны (конфликта - ред.) должны принять решительные меры по обеспечению безопасности гражданского населения, в частности, детей", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.

"В центре внимания ОБСЕ - безопасность и защита гражданского населения. В этой связи хочу обратить особое внимание на случай ранения пятерых детей в результате взрыва гранаты в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - ред.)", - сказал Сайдик. По его словам, то, что случилось, "абсолютно недопустимо".