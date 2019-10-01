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РИА Новости

ОБСЕ призвала обеспечить безопасность жителей Донбасса

20:27 01.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе должны принять решительные меры по обеспечению безопасности гражданского населения региона, особенно детей.
"Осознавая свою политическую и гуманитарную ответственность перед населением (Донбасса - ред.) стороны (конфликта - ред.) должны принять решительные меры по обеспечению безопасности гражданского населения, в частности, детей", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.
Он предложил проводить в школах профилактическую информационную работу по вопросам безопасности.
"В центре внимания ОБСЕ - безопасность и защита гражданского населения. В этой связи хочу обратить особое внимание на случай ранения пятерых детей в результате взрыва гранаты в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - ред.)", - сказал Сайдик. По его словам, то, что случилось, "абсолютно недопустимо".
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