Число номинантов на "Оскар" за иностранный фильм приближается к рекордному

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Южнокорейский фильм "Паразиты" Пон Чжун Хо и испанский "Боль и слава" Педро Альмодовара являются основными претендентами на "Оскар" в категории, в которой участвуют иностранные ленты, сообщает The Wrap.
В номинации, которая до недавнего времени называлась "лучший фильм на иностранном языке", подано более 80 заявок.
При этом некоторые страны заявляют картины на "Оскар", не разглашая эту информацию. Последний день приема – 1 октября, а затем Академия объявит полный список претендентов.
Ожидается, что в этом году число номинантов может стать рекордным, в прошлом было — 87 фильмов, в 2017 — 92.
"Паразиты" и "Боль и слава" являются фаворитами, поскольку были отмечены на Каннском кинофестивале в этом году.