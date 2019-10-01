Число номинантов на "Оскар" за иностранный фильм приближается к рекордному

Кадры из фильмов "Паразиты" и "Боль и слава"

© Barunson E&A/CJ Entertainment (2019) | Canal+/Ciné + (2019) Кадры из фильмов "Паразиты" и "Боль и слава"

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Южнокорейский фильм "Паразиты" Пон Чжун Хо и испанский "Боль и слава" Педро Альмодовара являются основными претендентами на "Оскар" в категории, в которой участвуют иностранные ленты, . Южнокорейский фильм "Паразиты" Пон Чжун Хо и испанский "Боль и слава" Педро Альмодовара являются основными претендентами на "Оскар" в категории, в которой участвуют иностранные ленты, сообщает The Wrap.

В номинации, которая до недавнего времени называлась "лучший фильм на иностранном языке", подано более 80 заявок.

При этом некоторые страны заявляют картины на "Оскар", не разглашая эту информацию. Последний день приема – 1 октября, а затем Академия объявит полный список претендентов.

Ожидается, что в этом году число номинантов может стать рекордным, в прошлом было — 87 фильмов, в 2017 — 92.