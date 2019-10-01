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РИА Новости

Премьер Сингапура оценил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли

20:09 01.10.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПремьер-министр Сингапура Ли Сянлун во время посещения мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване
Премьер-министр Сингапура Ли Сянлун во время посещения мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване Премьер-министр Сингапура Ли Сянлун во время посещения мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Подписание соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром знаменует начало новой эры в отношениях, оно позволит Сингапуру получить доступ к динамичному и большому рынку ЕАЭС, заявил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.
Во вторник в Ереване страны ЕАЭС и Сингапур подписали рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве и соглашение о свободной торговле. Сингапурский премьер Ли Сянь Лун заявил на брифинге, что соглашения показали решимость сторон сопротивляться проявляемому в мире протекционизму.
"Позвольте мне поздравить ЕАЭС с вашими устойчивыми и плодотворными усилиями по продвижению региональной интеграции. ЕАЭС был основан всего четыре года назад, но уже сделал впечатлительное продвижение к экономической интеграции. В рамках союза в прошлом году вы достигли роста торговли в 9,2%. Вы также определи амбициозные цели, как работать в монетарной политике и достичь макроэкономической стабильности", - заявил Ли Сянь Лун на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) до подписания соглашения.
По его словам, такая работа особенно "примечательна" в условиях, когда многие страны "закрываются" от региональной интеграции и свободной торговли. "Как и ЕАЭС, Сингапур является твердым сторонником основанной на правилах многосторонней системы (торговли). Для малых стран, как Сингапур, многосторонность критична для выживания. Мы открытая экономика, свободная торговля жизненно важна для нас", - продолжил премьер.
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Он отметил, что Сингапур продвигает идею многосторонней торговой системы на трех фронтах – в рамках ВТО, в рамках региональных объединений, а также через двусторонние соглашения о свободной торговле. Он добавил, что ЗСТ с ЕАЭС является частью третьего направления работы. "Для Сингапура это соглашение о ЗСТ – существенный шаг вперед. ЕАЭС – это динамичный и большой рынок с более 180 миллионами населения, расположенный на пересечении путей между Европой и Азией, имеющий большой потенциал роста, особенно в цифровом секторе и логистике", - заявил премьер.
По его словам, Сингапур интересуют и другие сферы экономического сотрудничества. "Поэтому соглашение о ЗСТ откроет много возможность для нашего сотрудничества и взаимного укрепления друг друга", - добавил Ли Сянь Лун.
В свою очередь, Сингапур, продолжил он, приглашает компании стран ЕАЭС в Азию. "Плюсы соглашения о ЗСТ, которое мы подписываем сегодня, не ограничиваются снижением тарифов и повышением товарооборота. У Сингапура есть опыт реализации других соглашений о ЗСТ, это дает нам уверенность, что оно будет служить катализатором развития местных производств, это сделает работу бизнеса в рамках единого рынка ЕАЭС более простой, удобной и придаст импульс инвестициям, позволит людям знакомиться ближе друг с другом", - отметил он, добавив, что соглашение "знаменует новую эру в наших отношениях".
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