Премьер Сингапура оценил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли

ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Подписание соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром знаменует начало новой эры в отношениях, оно позволит Сингапуру получить доступ к динамичному и большому рынку ЕАЭС, заявил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Во вторник в Ереване страны ЕАЭС и Сингапур подписали рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве и соглашение о свободной торговле. Сингапурский премьер Ли Сянь Лун заявил на брифинге, что соглашения показали решимость сторон сопротивляться проявляемому в мире протекционизму.

"Позвольте мне поздравить ЕАЭС с вашими устойчивыми и плодотворными усилиями по продвижению региональной интеграции. ЕАЭС был основан всего четыре года назад, но уже сделал впечатлительное продвижение к экономической интеграции. В рамках союза в прошлом году вы достигли роста торговли в 9,2%. Вы также определи амбициозные цели, как работать в монетарной политике и достичь макроэкономической стабильности", - заявил Ли Сянь Лун на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) до подписания соглашения.

По его словам, такая работа особенно "примечательна" в условиях, когда многие страны "закрываются" от региональной интеграции и свободной торговли. "Как и ЕАЭС, Сингапур является твердым сторонником основанной на правилах многосторонней системы (торговли). Для малых стран, как Сингапур, многосторонность критична для выживания. Мы открытая экономика, свободная торговля жизненно важна для нас", - продолжил премьер.

Он отметил, что Сингапур продвигает идею многосторонней торговой системы на трех фронтах – в рамках ВТО, в рамках региональных объединений, а также через двусторонние соглашения о свободной торговле. Он добавил, что ЗСТ с ЕАЭС является частью третьего направления работы. "Для Сингапура это соглашение о ЗСТ – существенный шаг вперед. ЕАЭС – это динамичный и большой рынок с более 180 миллионами населения, расположенный на пересечении путей между Европой и Азией, имеющий большой потенциал роста, особенно в цифровом секторе и логистике", - заявил премьер.

По его словам, Сингапур интересуют и другие сферы экономического сотрудничества. "Поэтому соглашение о ЗСТ откроет много возможность для нашего сотрудничества и взаимного укрепления друг друга", - добавил Ли Сянь Лун.