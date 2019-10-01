В Багдаде в результате протестов пострадали 200 человек

Сотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019

Сотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019

БАГДАД, 1 окт – РИА Новости. Иракские власти сообщили об одной жертве и 200 раненых в результате протестов, охвативших Багдад во вторник.

"Зафиксирована смерть одного человека, число раненых достигло 200, включая 40 сотрудников служб безопасности", - говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и внутренних дел Ирака.

В заявлении отмечается, что поначалу мирные протесты позже сопровождались применением насилия со стороны "провокаторов".

Во вторник столкновения произошли между демонстрантами и службами безопасности на площади Тахрир в Багдаде. Протестующие требовали улучшения условий жизни и решения проблемы безработицы. СМИ сообщали о применении слезоточивого газа, водометов и боевых пуль против демонстрантов.