В Багдаде в результате протестов пострадали 200 человек

БАГДАД, 1 окт – РИА Новости. Иракские власти сообщили об одной жертве и 200 раненых в результате протестов, охвативших Багдад во вторник.
"Зафиксирована смерть одного человека, число раненых достигло 200, включая 40 сотрудников служб безопасности", - говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и внутренних дел Ирака.
В заявлении отмечается, что поначалу мирные протесты позже сопровождались применением насилия со стороны "провокаторов".
Во вторник столкновения произошли между демонстрантами и службами безопасности на площади Тахрир в Багдаде. Протестующие требовали улучшения условий жизни и решения проблемы безработицы. СМИ сообщали о применении слезоточивого газа, водометов и боевых пуль против демонстрантов.
По данным иракских СМИ, протесты также прошли и в других провинциях страны.