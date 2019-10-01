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РИА Новости

В Багдаде в результате протестов пострадали 200 человек

19:59 01.10.2019
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© REUTERS / Khalid al-MousilyСотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019
Сотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019
© REUTERS / Khalid al-Mousily
Сотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019
БАГДАД, 1 окт – РИА Новости. Иракские власти сообщили об одной жертве и 200 раненых в результате протестов, охвативших Багдад во вторник.
"Зафиксирована смерть одного человека, число раненых достигло 200, включая 40 сотрудников служб безопасности", - говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и внутренних дел Ирака.
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В заявлении отмечается, что поначалу мирные протесты позже сопровождались применением насилия со стороны "провокаторов".
Во вторник столкновения произошли между демонстрантами и службами безопасности на площади Тахрир в Багдаде. Протестующие требовали улучшения условий жизни и решения проблемы безработицы. СМИ сообщали о применении слезоточивого газа, водометов и боевых пуль против демонстрантов.
По данным иракских СМИ, протесты также прошли и в других провинциях страны.
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