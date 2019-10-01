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РИА Новости

В Воронеже возобновили подачу газа в доме, где батареи били током

19:51 01.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея
Батарея
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Батарея. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Сотрудники газовой службы возобновили в Воронеже подачу газа в квартиры многоэтажного дома, где били током батареи, сообщает в понедельник мэрия города.
В воскресенье 115 жильцов двух подъездов дома №92 по улице Хользунова были эвакуированы после того, как прибывшие на вызов специалисты управления по делам ГО и ЧС установили, что батареи бьют током и нагреваются. После этого аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ. Жильцов разместили в пункте временного обогрева, но во второй половине дня разрешили вернуться в квартиры.
Кот в кресле у батареи
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Чтобы установить причину случившегося и разомкнуть электрическую цепь, было принято решение срезать батарею в квартире №80. Вечером электроснабжение дома было полностью восстановлено, однако, как отмечала мэрия, факт несанкционированного подключения отследить не удалось. Отключенный газ жильцам планировали вернуть в понедельник.
"Газ на дом по Хользунова, 92 подан", - говорится в сообщении мэрии.
Как ранее информировала обслуживающая дом УК "Мастер", в ходе осмотра были обнаружены проблемы с проводкой в нескольких жилых помещениях. Специалисты обнаружили отсутствие заземления некоторых электроприборов.
По данным управляющей компании, в третьем и четвертом подъездах дома в понедельник начали полностью менять электропроводку. Работы продолжатся не менее недели.
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