Зеленский подтвердил согласование разведения сил в Донбассе

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе, заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский.

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск, всех поздравляю с началом, очень верим в это, разведение войск в Петровском и Золотом", - заявил Зеленский, трансляцию вел телеканал " 112. Украина ".

При этом он лично гарантировал, что местное население будет защищено и разведение войск не повлияет на безопасность в этих населенных пунктах.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотоеи настаивали на восстановлении паритета.