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РИА Новости

Зеленский подтвердил согласование разведения сил в Донбассе

19:24 01.10.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе, заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский.
"Была достигнута договоренность о начале разведения войск, всех поздравляю с началом, очень верим в это, разведение войск в Петровском и Золотом", - заявил Зеленский, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
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При этом он лично гарантировал, что местное население будет защищено и разведение войск не повлияет на безопасность в этих населенных пунктах.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотоеи настаивали на восстановлении паритета.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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