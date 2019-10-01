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РИА Новости

РИА Новости представило свои VR-проекты на цифровом саммите в Казани

19:16 01.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидЗаместитель директора по инновациям и предпринимательству Института передовых производственных технологий СПбПУ Сергей Салкуцан
Заместитель директора по инновациям и предпринимательству Института передовых производственных технологий СПбПУ Сергей Салкуцан
© РИА Новости / Максим Богодвид
КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Участники III Всемирного цифрового саммита по интернету вещей и искусственному интеллекту, который проходит в Казани 1-2 октября, знакомятся с проектами РИА Новости в формате виртуальной реальности (VR). В специальной презентационной зоне агентства Digital Lab все желающие, в частности, имеют возможность увидеть, как будет выглядеть первая в истории человечества лунная станция, почувствовать себя космонавтом и выполнить ряд рабочих задач.
"Получил огромное удовольствие от прохождения тест-драйва. У VR большое будущее, наверное, оно настанет быстрее с появлением контента такого типа, как "Лунная станция", – поделился впечатлениями Эльдар Файзуллин, руководитель отдела тестирования новых технологий управления инноваций Департамента информационных технологий города Москвы. – Было интересно побывать "в шкуре" космонавта, запускать различные приборы на Луне. Это развлекательный контент, который в первую очередь будет влиять на увеличение использования технологий виртуальной реальности, за ним придут образовательные, коммуникативные приложения на базе VR. Супер! Круто, молодцы!"

"Считаю, что технология VR будет развиваться, прежде всего в образовании. Она создает возможности обучать операторов удалённо, без порчи оборудования, на ошибках, совершенных в виртуальном пространстве, – отметил, в свою очередь, заместитель директора по инновациям и предпринимательству Института передовых производственных технологий СПбПУ Сергей Салкуцан. – Эта технология пока имеет недостатки в связи с неустойчивостью системы, особенностями восприятия человеческого глаза, но она постоянно совершенствуется".

Во вторник заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева выступила перед участниками форума с рассказом о разработках агентства в области иммерсивной журналистики, а также приняла участие в панельной дискуссии "Умные решения для Smart City. Интеллектуальная городская инфраструктура – ключ к созданию общей структуры умного города". В свою очередь, руководитель Центра интернет-технологий медиагруппы Алексей Филипповский сделал доклад на тему "Развитие цифровых технологий в медиа-индустрии".
РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году VR-проекты РИА Новости стали завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра".
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Третий год столица Татарстана собрала ведущих экспертов в сфере цифровизации и внедрения технологий IoT и AI со всего мира. В саммите принимают участие более 2500 делегатов и 200 отраслевых экспертов-практиков из 25 стран. Они обсуждают главные мировые тренды в сфере интернета вещей и искусственного интеллекта, опыт в области применения цифровых технологий, оптимизацию затрат компаний и внедрение эффективных цифровых моделей для быстрого повышения прибыли.
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Писатель Сергей Лукьяненко на стенде МИА Россия сегодня во время III Всемирного цифрового саммита по интернету вещей и искусственному интеллекту в Казани
Вчера, 18:04РИА Новости
Сергей Лукьяненко: VR-проект "Лунная станция" интереснее виртуальных игр
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