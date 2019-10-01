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РИА Новости

Резервный спутник "Глонасс" введут в работу в феврале 2020 года

19:13 01.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевМакет современного навигационного космического аппарата "Глонасс-М" в музее ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", находившийся в орбитальном резерве, переведут в рабочую точку для замены аналогичного аппарата, отработавшего два гарантийных срока, в феврале 2020 года, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша (головной научный институт "Роскосмоса").
В августе сообщалось о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутника "Глонасс-М" с системным номером 717. Во вторник источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что он будет заменён аппаратом номер 723 из орбитального резерва.
"Планируется перевод в другую орбитальную позицию с 1 октября до 10 февраля 2020 года", - говорится на сайте центра про работу со спутником "Глонасс-М" номер 723.
Спутник номер 717 был запущен в декабре 2006 года и отработал почти два гарантийных ресурса (составляет 7 лет). Аппарат номер 723 был выведен на орбиту в декабре 2007 года. В июне 2019 года его перевели в орбитальный резерв.
Полноразмерный макет космического аппарата «Глонасс-К» российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС
25 сентября, 01:53РИА Новости
Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний и два - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.
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ГЛОНАСС (система навигации)РоскосмосЦНИИМАШРоссияРИА Наука
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