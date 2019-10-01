Резервный спутник "Глонасс" введут в работу в феврале 2020 года

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", находившийся в орбитальном резерве, переведут в рабочую точку для замены аналогичного аппарата, отработавшего два гарантийных срока, в феврале 2020 года, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша (головной научный институт "Роскосмоса").

В августе сообщалось о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутника "Глонасс-М" с системным номером 717. Во вторник источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что он будет заменён аппаратом номер 723 из орбитального резерва.

"Планируется перевод в другую орбитальную позицию с 1 октября до 10 февраля 2020 года", - говорится на сайте центра про работу со спутником "Глонасс-М" номер 723.

Спутник номер 717 был запущен в декабре 2006 года и отработал почти два гарантийных ресурса (составляет 7 лет). Аппарат номер 723 был выведен на орбиту в декабре 2007 года. В июне 2019 года его перевели в орбитальный резерв.