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РИА Новости

RT проведет Media Talk, где обсудят риски корреспондентов из горячих точек

19:09 01.10.2019
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© Fotolia / Mikael DamkierЖурналист во время работы в горячих точках
Журналист во время работы в горячих точках
© Fotolia / Mikael Damkier
Журналист во время работы в горячих точках. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Организованная телeканалом RT конференция, участники которой обсудят, как меняется военная журналистка и возможна ли объективность при освещении конфликтов, пройдет в среду в московском "Согласие HALL", сообщает пресс-служба вещателя.
Программа конференции в формате Media Talk "В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов" включает три тематические сессии. В частности, эксперты обсудят риски военных корреспондентов, особенности освещения средствами массовых информаций протестов, а также проблему фейковых новостей.
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Первую сессию посвятят рискам профессии военного корреспондента. Тему обсудят победители второй Международной премии RT имени Халеда аль-Хатыба — журналисты Фаусто Билославо (Италия), Амитабх Реви (Индия) и Антон Степаненко (Россия), а также военный корреспондент Александр Коц. Модератором дискуссии выступит руководитель ближневосточного бюро телеканала RT Пола Слиер, которая освещала военные конфликты в Сирии, Ливии, Египте, Палестине, Израиле и на Украине.
В сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" участие примут депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская, военный корреспондент Евгений Поддубный, руководитель телеканала RT France Ксения Федорова и заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Они рассмотрят, как средства массовой информации освещают протесты и борются с несправедливостью. Модератором дискуссии станет военный корреспондент и ведущая RT Arabic Анна Книшенко, которая работала в Сирии и на Украине.
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На тему "Правда или фейк: как верифицировать информацию из горячих точек" обсуждение проведут профессор, специалист в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, военный корреспондент Алексей Самолетов и глава международного видеоагентства RUPTLY Динара Токтосунова. Модератор сессии — директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.
Кроме того, конференция подведет итоги Международной премии RT имени Халеда аль-Хатыба, учрежденной телеканалом в память о погибшем в Сирии журналисте, сотрудничавшим с RT Arabic. Халед попал под обстрел со стороны террористов в сирийской провинции Хомс 30 июля 2017 года. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с боевиками. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста медалью "За отвагу".
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