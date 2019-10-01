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РИА Новости

Убит на посту. Что известно о нападении на сотрудника СК России

19:16 01.10.2019 (обновлено: 20:45 01.10.2019)
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© Следственный комитет Российской ФедерацииСтоп-кадр видео задержания подозреваемого в нападении на сотрудника СК РФ в Москве
Стоп-кадр видео задержания подозреваемого в нападении на сотрудника СК РФ в Москве
© Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Андрей Коц, Андрей Станавов. Удары ножом в центре Москвы, срочная госпитализация и задержание по горячим следам — к полудню вторника Следственный комитет России официально сообщил о гибели своего сотрудника, на которого напали прямо у проходной ведомства в Техническом переулке.

"Задета аорта"

По словам очевидцев, неизвестный подбежал к полковнику юстиции Владиславу Капустину в тот момент, когда он общался с гражданами возле приемной СК. Нанес несколько ударов ножом в спину.
© Фото : СК Российской ФедерацииОфицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
© Фото : СК Российской Федерации
Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
Пострадавший сумел добраться до проходной и попросил дежурного вызвать скорую, после чего потерял сознание. В НИИ имени Склифосовского его госпитализировали в критическом состоянии. Выяснилось, что ранение — в области сердца, задета аорта. Капустин скончался на операционном столе.
О личности нападавшего пока известно немного. По информации СК, задержанный 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев ранее неоднократно обращался в органы правопорядка с различными жалобами и заявлениями.
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Вчера, 18:15РИА Новости
Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
По предварительным данным, он страдал психическим заболеванием и угрожал сотрудникам правоохранительных органов в Сети.
"Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. — Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния".

Бардак и хаос

У страничек Григорьева в соцсетях не наберется и десятка подписчиков. На них выложены сканы различных документов, выдержки из законов о задержании и оказании помощи душевнобольным, а также несколько видеороликов.
Так, автор одной из опубликованных во "ВКонтакте" видеозаписей находится в продуктовом магазине, крупным планом снимает перевернутые коробки из-под конфет, а в описании называет происходящее "бардаком" и "хаосом".
Сейчас с задержанным общаются следователи и психоаналитики. Эксперты же отмечают, что, даже если человек состоит на учете в психдиспансере и принимает лекарства, установить за ним слежку нельзя: это нарушение прав и свобод гражданина. Исключение — тяжелые формы психических расстройств, когда решение о принудительном лечении в стационаре принимает суд.
© Стоп-кадр видео очевидцаМесто нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
© Стоп-кадр видео очевидца
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
"Если нет признаков непосредственной опасности для окружающих, у лиц с психическими расстройствами те же права, что и у здоровых, — рассказывает РИА Новости руководитель лаборатории судебной психологии Центра имени Сербского Фарит Сафуанов. — Другое дело, из практики известно, что человек может перестать принимать лекарства. Порой это приводит к ухудшению психического состояния, психозам, обострениям".

По всей строгости

По словам эксперта, лица с психическими расстройствами совершают преступления не чаще, чем здоровые. Такие инциденты периодически случаются и в России, и за рубежом, просто не все попадают в поле зрения СМИ.
После трагедии в Техническом переулке Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Вчера, 15:43РИА Новости
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное заключение. По данным СК, погибший не расследовал уголовные дела, а работал исключительно с обращениями граждан.
В ведомстве подчеркнули: "Дерзость преступления не должна оставить никаких сомнений в том, что лицо, его совершившее, ответит по всей строгости закона". Следственный комитет пообещал оказать "всю необходимую помощь и поддержку семье Владислава Капустина".
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, у погибшего остались жена и ребенок.
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Владислав КапустинСветлана ПетренкоСергей ГригорьевСледственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
А депутаты тем временем предлагают Грету или как её там в думе заслушать по экологии.... что же бы не продумать законодательно как то закрепить более серьёзные формы контроля за такими больными?
1 октября, 20:28
Мемет Кырымли
961501
В лёгкую. А может и сам насмотрелся или начитался какой-нибудь фигни. В советские времена таких лечили, а теперь ждут, когда убёт кого-нибудь. Тогда и лечить начнут. По постановлению суда. А так у него права. А у ребёнка убитого человека тоже право есть - быть сиротой, а у жены- вдовой.
1 октября, 20:08
ggjcbymrf
1600013
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