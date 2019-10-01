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РИА Новости

Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР

18:41 01.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисов и украинские военные во время передачи военнопленных Украины представителями Луганской народной республики пригороде города Счасть
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисов и украинские военные во время передачи военнопленных Украины представителями Луганской народной республики пригороде города Счасть
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Представители Киева на встрече в Минске отказались предоставить гарантии применения помилования и прекращения уголовного преследования в отношении лиц, подлежащих обмену, заявила во вторник омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозов по итогам заседания гуманитарной группы.
""Украинская сторона придумала очередной способ блокировать процесс проведения обмена удерживаемыми лицами. Представители Киева в одностороннем порядке разработали анкеты и провели верификацию лиц, подлежащих обмену", - говорится в заявлении Морозовой, распространенном пресс-службой аппарата омбудсмена ДНР.
По ее словам, это противоречит всем ранее достигнутым договоренностям. Она отметила, что эта процедура должна проводится непосредственно во время обмена пленными, поскольку необходимо "лично убедиться, что лица, подлежащие обмену, действительно изъявили желание остаться на территории Украины".
"Украинская сторона полностью отказалась от предоставления гарантий применения помилования в отношении лиц, которым будет изменена мера пресечения на личное обязательство, в случае если в отношении этих лиц будет заочно вынесен обвинительный приговор суда. Так, Киев не предоставляет гарантии, что впоследствии люди из данного списка будут полностью процессуально "очищены", - добавила Морозова.
Она добавила, что гарантии правовой "очистки" подлежащих обмену лиц являются главным требованием ДНР и должны быть выполнены Киевом.
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева
18 сентября, 18:32РИА Новости
Киев умышленно тормозит вопрос обмена пленными, заявили в ЛНР
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)МинскУкраинаВ мире
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