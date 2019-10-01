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РИА Новости

Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах

18:34 01.10.2019 (обновлено: 18:58 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в рамках саммита ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в рамках саммита ЕАЭС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в рамках саммита ЕАЭС
ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в районе Ормузского пролива, следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента.
Встреча состоялась во вторник на полях саммита ЕАЭС, проходящего в Ереване.

"Президенты Ирана и России… обсудили план, представленный президентом нашей страны в ходе недавнего визита в Нью-Йорк, известный как "Ормузская мирная инициатива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другими темами переговоров президентов стали двусторонние отношения, а также ядерная сделка.
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Президент Ирана отметил важную роль Москвы в вопросе реализации ядерной сделки другими сторонами, а говоря о ситуации в Персидском заливе и Ормузском проливе, указал, что Тегеран выступает за стабильность и мир в регионе, а также обеспечение свободы судоходство.
Роухани добавил, что целью Ормузской инициативы является среди прочего обеспечение безопасности энергоресурсов, свободная транспортировка нефти через пролив.
В свою очередь президент России заявил о поддержке Москвы ядерной сделки, отметив, что Россия прилагает все усилия для того, чтобы стороны-подписанты соглашения ее полностью выполняли.
Роухани на фоне попыток США создать свою коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном фактически предложил альтернативный вариант - создать региональную коалицию под название "Коалиция надежды", выступив с "Ормузской мирной инициативой" (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы) по безопасности на протяжении этого водного маршрута.
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Как сообщал президент Ирана, коалиция будет действовать на основании принципов взаимоуважения, равенства, диалога, уважения территориальной целостности, мирного урегулирования всех противоречий, а также на принципе "ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга".
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