Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК

"В наши планы входит решение вопроса о постоянном представителе Республики Молдова в Евразийской экономической комиссии. Наличие у Молдавии своего постоянного представителя позволит поддерживать тесные контакты с комиссией, оперативно получать информацию, связанную с развитием торгово-экономического взаимодействия, таможенного, технического, санитарного и иного регулирования" - заявил Додон во время выступления на заседании Высшего совета ЕАЭС в Ереване, текст которого был опубликован на сайте администрации главы государства.

По его словам, после появления постпреда в ЕАЭК Молдавия сможет установить более конструктивный диалог со странами-членами Евразийского экономического союза, чтобы расширить торговое, инвестиционное, технологическое сотрудничество. "Мы намерены более тесно взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией и с ее рабочими органами, более масштабно реализовывать повестку сотрудничества с союзом и пользоваться всеми возможностями углубления сотрудничества, которые предоставляет нам статус страны-наблюдателя", - заявил Додон.