Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК

КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает решить вопрос о появлении постоянного представителя Молдавии в Евразийской экономической комиссии.
"В наши планы входит решение вопроса о постоянном представителе Республики Молдова в Евразийской экономической комиссии. Наличие у Молдавии своего постоянного представителя позволит поддерживать тесные контакты с комиссией, оперативно получать информацию, связанную с развитием торгово-экономического взаимодействия, таможенного, технического, санитарного и иного регулирования" - заявил Додон во время выступления на заседании Высшего совета ЕАЭС в Ереване, текст которого был опубликован на сайте администрации главы государства.
По его словам, после появления постпреда в ЕАЭК Молдавия сможет установить более конструктивный диалог со странами-членами Евразийского экономического союза, чтобы расширить торговое, инвестиционное, технологическое сотрудничество. "Мы намерены более тесно взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией и с ее рабочими органами, более масштабно реализовывать повестку сотрудничества с союзом и пользоваться всеми возможностями углубления сотрудничества, которые предоставляет нам статус страны-наблюдателя", - заявил Додон.
На саммите в Сочи 14 мая 2018 года единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС Молдавии был присвоен статус наблюдателя. Рабочая группа учреждена в рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Республикой Молдова.
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