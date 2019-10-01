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РИА Новости

Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК

18:17 01.10.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает решить вопрос о появлении постоянного представителя Молдавии в Евразийской экономической комиссии.
"В наши планы входит решение вопроса о постоянном представителе Республики Молдова в Евразийской экономической комиссии. Наличие у Молдавии своего постоянного представителя позволит поддерживать тесные контакты с комиссией, оперативно получать информацию, связанную с развитием торгово-экономического взаимодействия, таможенного, технического, санитарного и иного регулирования" - заявил Додон во время выступления на заседании Высшего совета ЕАЭС в Ереване, текст которого был опубликован на сайте администрации главы государства.
По его словам, после появления постпреда в ЕАЭК Молдавия сможет установить более конструктивный диалог со странами-членами Евразийского экономического союза, чтобы расширить торговое, инвестиционное, технологическое сотрудничество. "Мы намерены более тесно взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией и с ее рабочими органами, более масштабно реализовывать повестку сотрудничества с союзом и пользоваться всеми возможностями углубления сотрудничества, которые предоставляет нам статус страны-наблюдателя", - заявил Додон.
На саммите в Сочи 14 мая 2018 года единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС Молдавии был присвоен статус наблюдателя. Рабочая группа учреждена в рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Республикой Молдова.
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