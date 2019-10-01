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РИА Новости

Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии

18:00 01.10.2019 (обновлено: 18:04 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что в Грузии не повторятся антироссийские инциденты, РФ хотела бы добрых отношений с Тбилиси, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В такие первые встречи, которые имели место в Нью-Йорке, наверное, любой процесс конструктивного диалога, даже зачатки такого процесса начинаются именно с таких встреч", - сказал он, комментируя первую с 2008 года встречу двух руководителей внешнеполитических ведомств РФ и Грузии на полях Генассамблеи ООН в сентябре.
При этом он напомнил об "истериках, которые последовали из Тбилиси после этой встречи", отметив, что это, "наверное, не совсем адекватная реакция". Он добавил, что встречу глав МИД двух стран "очень болезненно восприняли в Тбилиси по непонятным причинам".
Отвечая на вопрос о том, получала ли Москва от официального Тбилиси какие-либо сигналы о готовности к налаживанию диалога, Песков сказал: "Мы видели, к сожалению, сигналы толпы, видели сигналы властей, которые этой толпе попустительствовали, когда наши депутаты с трудом смогли выехать из Тбилиси. Эти сигналы мы видели, и они нам не понравились, и вы в Грузии это почувствовали. Давайте надеяться на то, что дальше мы будем жить без таких сигналов".
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Пресс-секретарь указал, что "в Кремле, как и в целом в России, хотели бы видеть добрые отношения с Грузией, и президент (РФ Владимир) Путин всегда очень добро оценивает исторически дружественные, практически родственные отношения россиян и грузин, но что касается официальных властей, то здесь, к сожалению, до сих пор есть проблемы".
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Генеральная Ассамблея ООНДмитрий ПесковВладимир ПутинООНРоссияГрузияВ мире
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