Путин отметил важность миссии фестиваля документального кино "Россия"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам фестиваля документального кино "Россия" отметил его важную просветительскую миссию, сообщается на сайте Кремля.
"Приветствую вас на XXX открытом фестивале документального кино "Россия". У вашего фестиваля большая и славная история. На протяжении многих лет он выполняет важную творческую, воспитательную, просветительскую миссию, знакомит зрителей с качественным, серьёзным кино, основанном на подлинных исторических фактах и событиях", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что форум держит высокую художественную планку, содействует сбережению лучших традиций отечественного документального, неигрового кинематографа.
"Уверен, что нынешний, юбилейный фестиваль пройдёт в атмосфере творчества и созидания, профессионального и дружеского общения. Представит на суд опытного жюри яркие, интересные работы – как признанных мастеров, так и тех, кто только начинает свой путь в искусстве", - добавил он.
Путин пожелал участникам вдохновения и успехов, а фестивалю – долгой и счастливой жизни.