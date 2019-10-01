Путин отметил важность миссии фестиваля документального кино "Россия"

"Приветствую вас на XXX открытом фестивале документального кино "Россия". У вашего фестиваля большая и славная история. На протяжении многих лет он выполняет важную творческую, воспитательную, просветительскую миссию, знакомит зрителей с качественным, серьёзным кино, основанном на подлинных исторических фактах и событиях", - говорится в телеграмме.

"Уверен, что нынешний, юбилейный фестиваль пройдёт в атмосфере творчества и созидания, профессионального и дружеского общения. Представит на суд опытного жюри яркие, интересные работы – как признанных мастеров, так и тех, кто только начинает свой путь в искусстве", - добавил он.