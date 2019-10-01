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РИА Новости

Комиссия ОП обратится в ООН с просьбой изучить факты реабилитации фашизма

17:32 01.10.2019 (обновлено: 17:33 01.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Комиссия по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ направит обращение генсеку ООН о необходимости созвать заседание о фактах реабилитации нацизма и фашизма в странах Европы, сообщила РИА Новости председатель комиссии Елена Сутормина.
"Мы направим обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу о необходимости созвать специальное заседание о многочисленных фактах фальсификации истории, реабилитации нацизма и фашизма в странах Европы. Именно на высоком уровне крайне важно дать оценку таким событиям, как чествование ветеранов СС, которые являлись пособниками фашистов и проводниками страшной идеологии. И это нужно сделать в ближайшее время", – рассказала Сутормина.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам в пятницу, что легионеры Ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства. Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной Армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
"Если сейчас такие вещи не назвать своими именами, не привлечь за это к ответственности на мировом уровне, это даст "зеленый свет" всем деструктивным и экстремистским силам. Недопустимо попирать память предков, которые подарили этот мир, жертвуя собственными жизнями. Фашизм, нацизм и прочие им сопутствующие и обновленные идеологии должны подвергаться жесткой оценке со стороны мировой общественности однозначно", - добавила Сутормина.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс
14:03РИА Новости
Латвийский историк раскритиковал заявление министра обороны о легионерах СС
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Артис ПабриксАнтониу ГутеррешЕлена СуторминаОбщественная палата РФЛатвияООНРоссияВ мире
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