Комиссия ОП обратится в ООН с просьбой изучить факты реабилитации фашизма

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Комиссия по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ направит обращение генсеку ООН о необходимости созвать заседание о фактах реабилитации нацизма и фашизма в странах Европы, сообщила РИА Новости председатель комиссии Елена Сутормина.

"Мы направим обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу о необходимости созвать специальное заседание о многочисленных фактах фальсификации истории, реабилитации нацизма и фашизма в странах Европы. Именно на высоком уровне крайне важно дать оценку таким событиям, как чествование ветеранов СС, которые являлись пособниками фашистов и проводниками страшной идеологии. И это нужно сделать в ближайшее время", – рассказала Сутормина.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам в пятницу, что легионеры Ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства. Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной Армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.