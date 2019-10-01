Более 3 тыс московских предпринимателей воспользовались новым сервисом ИТР

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Более 3 тысяч московских предпринимателей воспользовались новым сервисом "Индивидуальная траектория развития (ИТР)", который помогает проверить свой уровень компетенций и достичь конкретных целей в бизнесе, говорится в пресс-релизе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Новый инструмент появился на сайте MBM.MOS.RU в июне этого года.

Чтобы воспользоваться персональным бизнес-тренером необходимо зарегистрироваться на сайте и зайти в блок "Рекомендации" в личном кабинете. В рамках ИТР предприниматель может пройти опросы и тесты, а также выявить, в каких областях ему не хватает знаний для успешного развития бизнеса.

"Система сама подскажет, какие мероприятия посетить предпринимателю для развития своих компетенций, а также какие сервисы и спецпроекты могут помочь для достижения конкретных целей. Кроме того, персонализированная технология позволяет корректировать план развития предпринимателя по результатам промежуточных тестов", - цитируется в пресс-релизе руководитель департамента Алексей Фурсин.

По его словам, инструмент подходит как для начинающих предпринимателей, так и для опытных бизнесменов. ИТР способна оценить уровень знаний в различных областях, начиная от юридической грамотности и заканчивая маркетингом.

Кроме того, ИТР помогает ориентироваться в многообразии образовательных мероприятий. В личном кабинете на сайте MBM.MOS.RU для предпринимателя формируется персональный календарь мероприятий, где отображаются все предстоящие тренинги и семинары.