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РИА Новости

Более 3 тыс московских предпринимателей воспользовались новым сервисом ИТР

17:29 01.10.2019
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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Более 3 тысяч московских предпринимателей воспользовались новым сервисом "Индивидуальная траектория развития (ИТР)", который помогает проверить свой уровень компетенций и достичь конкретных целей в бизнесе, говорится в пресс-релизе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Новый инструмент появился на сайте MBM.MOS.RU в июне этого года.
Чтобы воспользоваться персональным бизнес-тренером необходимо зарегистрироваться на сайте и зайти в блок "Рекомендации" в личном кабинете. В рамках ИТР предприниматель может пройти опросы и тесты, а также выявить, в каких областях ему не хватает знаний для успешного развития бизнеса.

"Система сама подскажет, какие мероприятия посетить предпринимателю для развития своих компетенций, а также какие сервисы и спецпроекты могут помочь для достижения конкретных целей. Кроме того, персонализированная технология позволяет корректировать план развития предпринимателя по результатам промежуточных тестов", - цитируется в пресс-релизе руководитель департамента Алексей Фурсин.

По его словам, инструмент подходит как для начинающих предпринимателей, так и для опытных бизнесменов. ИТР способна оценить уровень знаний в различных областях, начиная от юридической грамотности и заканчивая маркетингом.
Кроме того, ИТР помогает ориентироваться в многообразии образовательных мероприятий. В личном кабинете на сайте MBM.MOS.RU для предпринимателя формируется персональный календарь мероприятий, где отображаются все предстоящие тренинги и семинары.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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