Карликовая бегемотица Ксюша переехала в теплый вольер Московского зоопарка

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Карликовый бегемот Ксюша переехала в теплый зимний вольер, теперь гости зоопарка смогут увидеть бегемотицу следующим летом, сообщил Московский зоопарк.

"Осенью перелетные птицы отправляются на юг, а наш карликовый бегемот Ксюша меняет свой просторный летний вольер на зимнюю "резиденцию". В следующий раз увидеть обаятельного бегемота гости зоопарка смогут только следующим летом или, если повезёт, в конце весны", - говорится в сообщении на странице зоопарка в Facebook.

Отмечается, что с середины сентября Ксюша редко гуляла по улице, так как дождь и порывистый ветер ей были совсем не по душе. Карликовые бегемоты достаточно чувствительны к перепадам температур и сквознякам.

"На ее родине в жаркой Африке стабильно тёплая погода. Поэтому в нашей климатической зоне в период холодов бегемоту необходим особый уход и забота", - пояснили в зоопарке.

Как говорится в сообщении, бегемотица уже освоилась в своем теплом вольере, где поддерживается оптимальная температура и влажность, поэтому животному будет комфортно всю зиму. Чтобы Ксюша не заскучала, киперы проводят с ней различные тренинги и дарят новые игрушки. Также в теплом вольере у бегемота есть свой бассейн, где животное может плавать и нырять.

"Такая активность необходима бегемоту, чтобы оставаться в тонусе и хорошей физической форме... Кстати, на зимовку Ксюша ушла в весе 220 кг. Иными словами, 220 кг концентрированного обаяния и красоты", - отметили в зоопарке.