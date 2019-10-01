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РИА Новости

Карликовая бегемотица Ксюша переехала в теплый вольер Московского зоопарка

17:15 01.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарликовый бегемот в вольере Московского зоопарка
Карликовый бегемот в вольере Московского зоопарка
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Карликовый бегемот Ксюша переехала в теплый зимний вольер, теперь гости зоопарка смогут увидеть бегемотицу следующим летом, сообщил Московский зоопарк.
"Осенью перелетные птицы отправляются на юг, а наш карликовый бегемот Ксюша меняет свой просторный летний вольер на зимнюю "резиденцию". В следующий раз увидеть обаятельного бегемота гости зоопарка смогут только следующим летом или, если повезёт, в конце весны", - говорится в сообщении на странице зоопарка в Facebook.
Отмечается, что с середины сентября Ксюша редко гуляла по улице, так как дождь и порывистый ветер ей были совсем не по душе. Карликовые бегемоты достаточно чувствительны к перепадам температур и сквознякам.
"На ее родине в жаркой Африке стабильно тёплая погода. Поэтому в нашей климатической зоне в период холодов бегемоту необходим особый уход и забота", - пояснили в зоопарке.
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Как говорится в сообщении, бегемотица уже освоилась в своем теплом вольере, где поддерживается оптимальная температура и влажность, поэтому животному будет комфортно всю зиму. Чтобы Ксюша не заскучала, киперы проводят с ней различные тренинги и дарят новые игрушки. Также в теплом вольере у бегемота есть свой бассейн, где животное может плавать и нырять.
"Такая активность необходима бегемоту, чтобы оставаться в тонусе и хорошей физической форме... Кстати, на зимовку Ксюша ушла в весе 220 кг. Иными словами, 220 кг концентрированного обаяния и красоты", - отметили в зоопарке.
Ранее Московский зоопарк сообщил, что многие его обитатели уже готовятся к зимней спячке, например, сурки, тушканчики, сони, ежи и медведи. Отмечается, что бурая медведица Роза и пара гималайских медведей за последний месяц стали несколько менее активными, чем летом. Также Московский зоопарк с 1 октября переходит на осенний режим работы и будет открыт до 18.00.
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