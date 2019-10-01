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РИА Новости

Путин внес на ратификацию договор с Намибией о помощи по уголовным делам

16:59 01.10.2019
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© Радио Sputnik Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване. 1 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване. 1 октября 2019
© Радио Sputnik Асатур Есаянц
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Договор между Российской̆ Федерацией и Намибией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Намибией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в городе Виндхуке 8 октября 2018 года", - говорится в проекте закона.
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В соответствии с договором страны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Договором определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем оказываемой правовой помощи, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой помощи, порядок исполнения такого запроса.
При этом статья 6 договора предусматривает, что в правовой помощи может быть отказано, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам запрашиваемой стороны. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации такое основание для отказа в оказании правовой помощи по уголовным делам не предусмотрено.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване
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Кроме того, договор содержит положения, предметом регулирования которых являются основные права и свободы человека и гражданина. Так, в соответствии со статьей 16 договора лица, явившиеся по вызову в компетентный орган запрашивающей стороны, не могут быть подвергнуты на ее территории уголовному преследованию, аресту либо иным ограничениям личной свободы за совершение деяния или на основании приговоров, имевших место до его въезда на территорию запрашивающей стороны.
Правительство законопроект поддержало.
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Госдума РФВладимир ПутинНамибияРоссияВ мире
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