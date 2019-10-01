Подготовку снегоуборочной техники к зиме начали в Подмосковье

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Московской области приступили к подготовке снегоуборочной техники к новому зимнему сезону. Об этом сообщил телеканал В Московской области приступили к подготовке снегоуборочной техники к новому зимнему сезону. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра ЖКХ региона Евгения Хромушина. Большая часть жилых домов и объектов социальной инфраструктуры региона уже обеспечена теплом, подготовка уборочной техники идет полным ходом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время заседания областного правительства поручил главам муниципалитетов следить за процессом.

"Мы готовы к зиме, но технологические подключения обычно занимают до 14 дней. Мы видим, что идем в графике 10 дней, но важно, чтобы каждый глава территории четко представлял те проблемные места, которые у него могут быть в муниципалитете", – подчеркнул Андрей Воробьев.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что готовность региона к зиме составляет 91%. В 2019 году новыми материалами утеплили 119 домов, при этом отопление таких зданий уменьшается на 28–33%, а платежи жителей за отопление по итогам года снижаются.

"Мы подготовили все 53,9 тысячи многоквартирных и жилых домов, которые требуют теплоснабжения, обеспечили с опережением запасы топлива, провели ремонт 10,5 тысячи километров тепловых сетей, 2,5 тысячи водозаборных узлов и более чем 30 тысяч километров водопроводно-канализационных сетей. Ключевой вопрос – это котельные. Сегодня все котельные – в рабочем режиме", – рассказал Хромушин.