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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подготовку снегоуборочной техники к зиме начали в Подмосковье

16:48 01.10.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСнегоуборочные машины во время подготовки к зиме
Снегоуборочные машины во время подготовки к зиме
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Московской области приступили к подготовке снегоуборочной техники к новому зимнему сезону. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра ЖКХ региона Евгения Хромушина. Большая часть жилых домов и объектов социальной инфраструктуры региона уже обеспечена теплом, подготовка уборочной техники идет полным ходом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время заседания областного правительства поручил главам муниципалитетов следить за процессом.
"Мы готовы к зиме, но технологические подключения обычно занимают до 14 дней. Мы видим, что идем в графике 10 дней, но важно, чтобы каждый глава территории четко представлял те проблемные места, которые у него могут быть в муниципалитете", – подчеркнул Андрей Воробьев.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что готовность региона к зиме составляет 91%. В 2019 году новыми материалами утеплили 119 домов, при этом отопление таких зданий уменьшается на 28–33%, а платежи жителей за отопление по итогам года снижаются.
"Мы подготовили все 53,9 тысячи многоквартирных и жилых домов, которые требуют теплоснабжения, обеспечили с опережением запасы топлива, провели ремонт 10,5 тысячи километров тепловых сетей, 2,5 тысячи водозаборных узлов и более чем 30 тысяч километров водопроводно-канализационных сетей. Ключевой вопрос – это котельные. Сегодня все котельные – в рабочем режиме", – рассказал Хромушин.
Снегоуборочная техника готовится к зимнему периоду. На сегодняшний день на балансе муниципальных бюджетных учреждений состоит 1778 единиц техники. Ее подготовку планируют завершить к 1 ноября. Коммунальные службы должны оперативно реагировать на обращения жителей, которые проходят через Центр управления регионом. Нужно максимально сократить сроки от момента подачи жалобы до решения проблемы.
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