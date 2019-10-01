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РИА Новости
Культура

Гильермо дель Торо назвал 13 причин посмотреть "Ирландца" Скорсезе

18:08 01.10.2019
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© Niko Tavernise/NetflixФильм "Ирландец"(2019)
Фильм Ирландец(2019)
© Niko Tavernise/Netflix
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Обладатель премии "Оскар" мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо посмотрел "Ирландца" и советует "не пропустить" этот фильм, сообщает Collider.
Он сравнил последнюю работу Мартина Скорсезе с "Барри Линдоном" Стэнли Кубрика и опубликовал в Твиттере 13 причин, по которым стоит ее посмотреть. Так, в частности, он назвал фильм "мавзолеем мифов", подчеркнул, что зрители "проживают" это кино, а не воспринимают его как зрелище (хотя оно очень зрелищное) и похвалил игру Пеши и де Ниро.
Дель Торо также пообещал, что три с лишним часа, которые идет картина, станут для зрителей самыми незаметными часами, проведенными в кино.
Режиссер уверен, что "Ирландца" можно назвать шедевром и поставить его в один ряд со "Славными парнями" и "Казино" Скорсезе.
Фильм выйдет в ограниченный прокат в США первого ноября, а с 27 ноября его можно будет увидеть на сервисе Netflix.
Фильм Ирландец(2019)
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