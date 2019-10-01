Гильермо дель Торо назвал 13 причин посмотреть "Ирландца" Скорсезе

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Обладатель премии "Оскар" мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо посмотрел "Ирландца" и советует "не пропустить" этот фильм, . Обладатель премии "Оскар" мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо посмотрел "Ирландца" и советует "не пропустить" этот фильм, сообщает Collider.

Он сравнил последнюю работу Мартина Скорсезе с "Барри Линдоном" Стэнли Кубрика и опубликовал в Твиттере 13 причин, по которым стоит ее посмотреть. Так, в частности, он назвал фильм "мавзолеем мифов", подчеркнул, что зрители "проживают" это кино, а не воспринимают его как зрелище (хотя оно очень зрелищное) и похвалил игру Пеши и де Ниро.

Дель Торо также пообещал, что три с лишним часа, которые идет картина, станут для зрителей самыми незаметными часами, проведенными в кино.

Режиссер уверен, что "Ирландца" можно назвать шедевром и поставить его в один ряд со "Славными парнями" и "Казино" Скорсезе.