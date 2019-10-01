В ПАСЕ создали группу "Балтик-плюс" для противодействия России

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании в рамках организации постоянной группы "Балтик-плюс", основной задачей которой станет противодействие России.

В состав группы войдут Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

"Задача — продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии", — написала Ясько на своей странице на Facebook.

По ее словам, к "Балтик-плюс" могут присоединиться все, для кого "европейские ценности и выполнение обязательств не пустые слова".

Первым шагом группы станет отказ от празднования 70-летия ПАСЕ, поскольку организация "утратила авторитет в глазах миллионов жителей стран-участниц", отметила Ясько.

В Страсбурге в понедельник началась осенняя сессия ПАСЕ, она продлится до 4 октября.

Новая делегация Украины отказалась от участия в заседаниях, но продолжит консультации с партнерами. Это связано с тем, что в конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы в полном объеме восстановила полномочия России, которая смогла участвовать в июньской сессии.