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РИА Новости

В ПАСЕ создали группу "Балтик-плюс" для противодействия России

16:45 01.10.2019 (обновлено: 17:18 01.10.2019)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы
Здание Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании в рамках организации постоянной группы "Балтик-плюс", основной задачей которой станет противодействие России.
В состав группы войдут Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

"Задача — продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии", — написала Ясько на своей странице на Facebook.

По ее словам, к "Балтик-плюс" могут присоединиться все, для кого "европейские ценности и выполнение обязательств не пустые слова".
Первым шагом группы станет отказ от празднования 70-летия ПАСЕ, поскольку организация "утратила авторитет в глазах миллионов жителей стран-участниц", отметила Ясько.
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Новая делегация Украины отказалась от участия в заседаниях, но продолжит консультации с партнерами. Это связано с тем, что в конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы в полном объеме восстановила полномочия России, которая смогла участвовать в июньской сессии.
Дискриминационные меры против российских парламентариев ввели после возвращения Крыма в состав России.
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Елизавета ЯськоЭстонияЛатвияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияГрузияЛитваУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
Надо группу назвать " Балтика 9 " )))
1 октября, 17:03
БАБорис Андреев
6210000
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