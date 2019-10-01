Эксперт назвал возможные последствия введения бесплатных электронных виз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Одним из недостатков того, что при выдаче электронных виз в определенные регионы России не взимается консульский сбор является рост количества фейковых заявлений на их подачу, считает заведующий консульским отделом представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге Олег Коновалов.

"Сама система бесплатных электронных виз несет в себе определенные негативные элементы, в частности, большое количество фейковых заявлений на визу. Человек, который ничего не платит за визу, может оформить ее от любого лица, поместить любую фотографию вплоть до фотографий обезьяны", - сообщил он журналистам.

Коновалов предположил, что после завершения пилотного проекта по введению бесплатных электронных виз в ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где электронные визы введены с 1 октября, в перспективе за их оформление будет взиматься консульский сбор. "Если это (ввод платных электронных виз) произойдет, то произойдет в 2021 году", - отметил он.

Коновалов не стал прогнозировать возможную сумму консульского сбора, отметив, что, вероятнее всего, он будет сопоставим, в частности, с консульским сбором в рамках соглашения России с Евросоюзом (35 евро).