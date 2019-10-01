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РИА Новости

Эксперт назвал возможные последствия введения бесплатных электронных виз

16:16 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Одним из недостатков того, что при выдаче электронных виз в определенные регионы России не взимается консульский сбор является рост количества фейковых заявлений на их подачу, считает заведующий консульским отделом представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге Олег Коновалов.
"Сама система бесплатных электронных виз несет в себе определенные негативные элементы, в частности, большое количество фейковых заявлений на визу. Человек, который ничего не платит за визу, может оформить ее от любого лица, поместить любую фотографию вплоть до фотографий обезьяны", - сообщил он журналистам.
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Коновалов предположил, что после завершения пилотного проекта по введению бесплатных электронных виз в ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где электронные визы введены с 1 октября, в перспективе за их оформление будет взиматься консульский сбор. "Если это (ввод платных электронных виз) произойдет, то произойдет в 2021 году", - отметил он.
Коновалов не стал прогнозировать возможную сумму консульского сбора, отметив, что, вероятнее всего, он будет сопоставим, в частности, с консульским сбором в рамках соглашения России с Евросоюзом (35 евро).
Режим электронной визы вводится во вторник для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств, в том числе всех стран Евросоюза. Электронная виза выдается иностранному гражданину на основании решения МИД РФ по заявлению, которое заполняется на сайте министерства не позднее чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Срок такой визы - до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток. Консульский сбор за выдачу электронных виз пока не взимается.
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