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РИА Новости

Толстой назвал выступление Макрона в ПАСЕ неубедительным

16:15 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Глава Российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя выступления президента Франции Эммануэля Макрона на заседании ассамблеи, заявил, что не впечатлен его речью.
Осенняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Макрон выступил на заседании ассамблеи во вторник. В своём выступлении он заявил о желании перейти к новому этапу в урегулировании ситуации на Украине и продвинуться в выполнении минских договоренностей.
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"Конечно, Макрон талантливый оратор, умеющий убедить аудиторию. То, что он приводил в качестве аргументов, не выглядит убедительно. То, что он говорил про Россию, к сожалению, это повторение старых штампов и клише по отношению к нашей стране и по отношению к ситуации с Украиной", - заявил Толстой журналистам.
"Воспроизведены, безусловно, талантливо, проникновенно, но меня это не впечатляет", - добавил он.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после воссоединения Крыма с Россией - в апреле 2014 года делегацию РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.
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Одна за троих. Почему кое-кто не хочет диалога с Россией в ПАСЕ?Участие России в открывшейся осенней сессии ПАСЕ сопровождалось бойкотом работы организации со стороны Украины, Грузии и Литвы. Политические эксперты предположили, с чем связана неготовность стран вести открытый и равный диалог.
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Эммануэль МакронПетр ТолстойФранцияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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