Толстой назвал выступление Макрона в ПАСЕ неубедительным

СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Глава Российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя выступления президента Франции Эммануэля Макрона на заседании ассамблеи, заявил, что не впечатлен его речью.

Осенняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Макрон выступил на заседании ассамблеи во вторник. В своём выступлении он заявил о желании перейти к новому этапу в урегулировании ситуации на Украине и продвинуться в выполнении минских договоренностей.

"Конечно, Макрон талантливый оратор, умеющий убедить аудиторию. То, что он приводил в качестве аргументов, не выглядит убедительно. То, что он говорил про Россию, к сожалению, это повторение старых штампов и клише по отношению к нашей стране и по отношению к ситуации с Украиной", - заявил Толстой журналистам.

"Воспроизведены, безусловно, талантливо, проникновенно, но меня это не впечатляет", - добавил он.