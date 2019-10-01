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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Арестованный в Оренбурге священник тяжело болен, заявили в обители

16:12 01.10.2019
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© РИА Новости / Юрий КаверПротоиерей Николай Стремский и матушка Галина. 1 мая 1998
Протоиерей Николай Стремский и матушка Галина. 1 мая 1998
© РИА Новости / Юрий Кавер
УФА, 1 окт - РИА Новости. Арестованный в Оренбурге священник Николай Стремский, подозреваемый в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, имеет тяжёлое заболевание, нуждается в медицинском уходе и не может находиться в условиях следственного изолятора, сообщили РИА Новости в Свято-Троицкой Симеонова обители милосердия.
"Правда, что отец Николай много лет страдает тяжёлой формой псориаза, ему нужны уход и лечение, что сложно сделать в условиях следственного изолятора", - сказали агентству в обители.
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
11:15Религия и мировоззрение
Прокуратура проверит органы опеки после ареста священника в Оренбурге
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
Защита Стремского обжаловала арест. Апелляция будет рассмотрена в оренбургском областном суде.
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Религия и мировоззрениеОренбургрелигия
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