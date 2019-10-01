Путин внес на ратификацию протокол к конвенции о предупреждении терроризма

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Протокол был подписан в Страсбурге 27 июля 2017 года. Протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма (СДСЕ № 196) устанавливает уголовную ответственность за ряд деяний, в том числе умышленное участие в террористической группе, обучение терроризму, факт выезда за границу в целях терроризма и финансирование или организацию таких поездок.

Протоколом также устанавливается сеть национальных, круглосуточно доступных контактных пунктов оперативного обмена информацией.

Правительство законопроект поддержало.

Согласно пояснительной записке, протоколом в конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 года вносятся изменения, направленные на пресечение деятельности иностранных террористов-боевиков и лиц, оказывающих им финансовую и иную помощь, а также на расширение практики обмена информацией о них между государствами-участниками конвенции с использованием контактных пунктов.

Кроме того, проект закона содержит заявление о том, что предусмотренные статьями 5 и 6 дополнительного протокола финансирование поездки за границу в целях совершения преступлений террористической направленности и организация такой поездки или содействие ей каким-либо иным способом влекут ответственность в РФ как за соучастие в приготовлении или покушении на совершение преступления террористической направленности.