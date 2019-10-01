Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T16:20Z
https://ria.ru/20191001/1559322049.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155932/08/1559320817_0:94:2877:1712_1036x0_80_0_0_89bea0a0cc5181bf6b1c0d3da1922c4b.jpg
РИА Новости

Путин внес на ратификацию протокол к конвенции о предупреждении терроризма

16:12 01.10.2019 (обновлено: 16:20 01.10.2019)
194
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Протокол был подписан в Страсбурге 27 июля 2017 года. Протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма (СДСЕ № 196) устанавливает уголовную ответственность за ряд деяний, в том числе умышленное участие в террористической группе, обучение терроризму, факт выезда за границу в целях терроризма и финансирование или организацию таких поездок.
Протоколом также устанавливается сеть национальных, круглосуточно доступных контактных пунктов оперативного обмена информацией.
Правительство законопроект поддержало.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
25 сентября, 17:28РИА Новости
Гутерреш отметил важную роль ОДКБ, ШОС и СНГ в борьбе с терроризмом
Согласно пояснительной записке, протоколом в конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 года вносятся изменения, направленные на пресечение деятельности иностранных террористов-боевиков и лиц, оказывающих им финансовую и иную помощь, а также на расширение практики обмена информацией о них между государствами-участниками конвенции с использованием контактных пунктов.
Кроме того, проект закона содержит заявление о том, что предусмотренные статьями 5 и 6 дополнительного протокола финансирование поездки за границу в целях совершения преступлений террористической направленности и организация такой поездки или содействие ей каким-либо иным способом влекут ответственность в РФ как за соучастие в приготовлении или покушении на совершение преступления террористической направленности.
"Имплементация дополнительного протокола позволит активизировать международное антитеррористическое сотрудничество, повысить эффективность профильных мер, принимаемых на международном и национальном уровнях", - говорится в документе.
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
12:32РИА Новости
В Госдуму внесли проект о выплатах пострадавшим в борьбе с терроризмом
300000
Обсудить 0
Госдума РФСовет ЕвропыВладимир ПутинРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи
Путин назвал темы предстоящей встречи с Роухани
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в узком составе в Ереване. 1 октября 2019
Путин отметил эффективность пилотного проекта маркировки товаров в ЕАЭС
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Замглавы МИД обсудил с послом Германии выполнение Минских соглашений
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване. 1 октября 2019
Путин внес на ратификацию договор с Намибией о помощи по уголовным делам
Лента
новостей
Сотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019
СМИ: в Ираке силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Солдаты армии Украины
Киев и Вашингтон обсудили потребности украинской армии в вооружении
Саммит ЕАЭС в Ереване
Лидеры стран ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
Луценко отверг обвинения в связях с сетью нелегальных казино
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Ереван призвал снять барьеры для перемещения трудовых мигрантов в ЕАЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Турция может сама создать зону безопасности в Сирии, заявил Эрдоган
Экс-президент Франции Николя Саркози
Саркози будут судить по делу о финансировании избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване. 1 октября 2019
Путин отметил важность миссии фестиваля документального кино "Россия"
Эмблема партии Единая Россия
ЕР осенью сменит глав наименее эффективных региональных отделений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:35"Современник" открывает новый сезон спектаклем Галины Волчек "Три товарища"
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21Виртуальную реконструкцию китобойного судна создали в Калининграде
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
18:04Писатель Лукьяненко оценил VR-проект РИА Новости "Лунная станция"
18:00В Италии олень забрел в магазин одежды
Лента новостейМолния