СМИ: в Ираке силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Как сообщили источники, около 1,5 тысячи демонстрантов собрались на площади ат-Тахрир возле моста "аль-Джумхурия", который ведет к особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии. Источники добавили, что иракские силовики окружили демонстрантов и разогнали их, использовав против них горячую воду и слезоточивый газ, в результате несколько протестующих пострадали.