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РИА Новости

СМИ: в Ираке силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов

16:09 01.10.2019
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© REUTERS / Khalid al-MousilyСотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019
Сотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019
© REUTERS / Khalid al-Mousily
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Иракские силы безопасности применили слезоточивый газ и горячую воду для разгона демонстрантов на площади ат-Тахрир в Багдаде, сообщает местное агентство Shafaq News со ссылкой на источники.
Как сообщили источники, около 1,5 тысячи демонстрантов собрались на площади ат-Тахрир возле моста "аль-Джумхурия", который ведет к особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии. Источники добавили, что иракские силовики окружили демонстрантов и разогнали их, использовав против них горячую воду и слезоточивый газ, в результате несколько протестующих пострадали.
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25 сентября, 18:02РИА Новости
Президент Ирака заявил о масштабном проекте восстановления страны
Отмечается, что демонстранты требуют улучшения уровня жизни, предоставления рабочих мест и ликвидации безработицы и коррупции в стране.
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