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РИА Новости

ЕР осенью сменит глав наименее эффективных региональных отделений

16:04 01.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. "Единая Россия" к предстоящему осенью съезду партии сменит глав региональных отделений, которые демонстрируют наименьшую эффективность, сообщил РИА Новости источник в руководстве ЕР.
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе ЕР, очередной съезд партии запланирован на конец ноября, точная дата пока не определена.
"Мы в принципе понимаем, какие требования у нас к секретарям, к региональным отделениям, особенно в преддверии подготовки к выборам в Государственную думу. Мы говорили, что вводится система оценки KPI (региональных отделений партии - ред.) И вот можно сказать, что эта система оценки практически завершена. Скорее всего, те кадровые изменения, которые будут происходить, они будут отталкиваться от результатов именно этой оценки", - сказал собеседник агентства.
В июле на политической конференции "Единой России" был представлен пилотный рейтинг десяти лучших реготделений партии. Итоговый список планировалось подготовить к партийному съезду. Замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Виктор Селиверстов в ходе конференции рассказал, что оценка каждого регионального отделения складывается из ряда критериев, в их числе - результаты партии на выборах, а также социологические данные об уровне поддержки партии в регионе.
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"Одним из критериев оценки являются, в том числе, результаты, которые получает региональное отделение на выборах. Поэтому просчитать, к кому возможны претензии с нашей стороны, будет достаточно легко. В нашу "красную зону"… попадут те, кто не совсем удачно выступил на прошедших в единый день голосования выборах", - рассказал РИА Новости источник.
Собеседник агентства также рассказал, что на съезде планируется осуществить перестановки в центральном исполнительном комитете партии. По его словам, рассматривается возможность "выделения отдельного подразделения", задачей которого будет "исключительно подготовка и проведение федеральных избирательных кампаний". При этом на данный момент еще нет единого понимания, в каком формате это будет реализовано: будет ли создано подразделение центрального исполнительного комитета партии или сформирована самостоятельная структура.
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