В Каирском музее показали возвращенный из США позолоченный саркофаг

Позолоченный деревянный саркофаг древнеегипетского жреца Неджеманха возрастом более двух тысяч лет был нелегально вывезен из Египта, а затем продан по поддельным документам нью-йоркскому музею "Метрополитен". Позднее музейное руководство признало, что стало жертвой мошенников, извинилось перед Египтом и выразило намерение вернуть памятник на родину.