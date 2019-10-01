В Каирском музее показали возвращенный из США позолоченный саркофаг

КАИР, 1 окт - РИА Новости. Министерство по делам древностей Египта разместило возвращенный на днях из США на родину позолоченный саркофаг древнеегипетского жреца в Национальном музее египетской цивилизации в Каире, сообщил новостной портал "Йоум7".
Позолоченный деревянный саркофаг древнеегипетского жреца Неджеманха возрастом более двух тысяч лет был нелегально вывезен из Египта, а затем продан по поддельным документам нью-йоркскому музею "Метрополитен". Позднее музейное руководство признало, что стало жертвой мошенников, извинилось перед Египтом и выразило намерение вернуть памятник на родину.
الآثار تعرض تابوت نجم عنخ الذهبى بعد عودته من #أمريكاhttps://t.co/Ui3CZPeaKc pic.twitter.com/U3VNNA95OS— اليوم السابع (@youm7) 1 октября 2019 г.
Двухметровый саркофаг был сделан из дерева и покрыт золотыми пластинами, украшенными искусной резьбой. Он относится к эпохе правления Птолемеев (IV век до нашей эры - начало нашей эры).