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РИА Новости
Культура

В Каирском музее показали возвращенный из США позолоченный саркофаг

15:38 01.10.2019
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© РИА Новости / Маргарита ЗуауиТуристы в очереди в Каирский музей
Туристы в очереди в Каирский музей
© РИА Новости / Маргарита Зуауи
Туристы в очереди в Каирский музей. Архивное фото
КАИР, 1 окт - РИА Новости. Министерство по делам древностей Египта разместило возвращенный на днях из США на родину позолоченный саркофаг древнеегипетского жреца в Национальном музее египетской цивилизации в Каире, сообщил новостной портал "Йоум7".
Позолоченный деревянный саркофаг древнеегипетского жреца Неджеманха возрастом более двух тысяч лет был нелегально вывезен из Египта, а затем продан по поддельным документам нью-йоркскому музею "Метрополитен". Позднее музейное руководство признало, что стало жертвой мошенников, извинилось перед Египтом и выразило намерение вернуть памятник на родину.
Двухметровый саркофаг был сделан из дерева и покрыт золотыми пластинами, украшенными искусной резьбой. Он относится к эпохе правления Птолемеев (IV век до нашей эры - начало нашей эры).
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КультураАрхеологияКаир (город)США
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