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РИА Новости

Апелляционный суд Армении отказался рассматривать жалобу на арест Кочаряна

15:13 01.10.2019
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Апелляционный суд Армении отказался рассматривать жалобу защиты на арест экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщила во вторник пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова.
"Апелляционный суд под председательством судьи Мгера Аргаманяна оставил без рассмотрения жалобу адвокатов Кочаряна на сохранение меры пресечения в виде ареста. Апелляционный суд счел, что это решение суда первой инстанции не полежит обжалованию", - написала Саакова в Facebook.
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Ранее Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения, которое было отклонено.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
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Роберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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